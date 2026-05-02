A dos años del TLC Ecuador-China, empresarios destacan crecimiento y desafíos futuros

QUITO, 1 may (Xinhua) — A dos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China, empresarios coinciden en que el acuerdo ya muestra resultados positivos en el crecimiento de las exportaciones, aunque aún persisten desafíos en oferta exportable y competitividad.

Uno de sus principales logros es la eliminación inmediata de aranceles o su reducción paulatina en un plazo de hasta 10 años para el 99,6 por ciento de las mercancías ecuatorianas desde el inicio del arreglo comercial, el 1 de mayo de 2024.

Al hacer un balance, la presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Magaly Caicedo, señaló a Xinhua que el TLC impulsa el crecimiento de las exportaciones de productos tradicionales como camarón, madera y minerales, así como en nuevas experiencias con valor agregado, como snacks de plátano.

«Eso es importante porque ya hay empresarios que están aprovechando las oportunidades del TLC con productos de valor agregado en lugar de limitarse a exportar materias primas», afirmó, al tiempo que auguró un futuro «próspero» para ambos países.

Agregó que el acuerdo favoreció la importación de maquinaria, insumos y tecnología, lo que ha permitido reducir costos y mejorar la productividad de la industria nacional, especialmente de las pequeñas y medianas industrias.

Sin embargo, advirtió que aún falta mayor acceso a información de mercado, financiamiento y acompañamiento técnico para que más empresas puedan internacionalizarse.

«Las oportunidades están dadas, pero las empresas tienen que gestionar y ejecutar mejor esas oportunidades», señaló, al insistir en la necesidad de mejorar la innovación, el empaque, la calidad y el conocimiento del consumidor chino, para competir en un mercado altamente exigente.

«En términos de desempeño, las exportaciones en 2025 registraron un crecimiento del 11,6 por ciento, mientras que las importaciones aumentaron alrededor del 30, en una dinámica que (…) mantiene tendencia positiva», apuntó.

Caicedo también destacó el interés del sector productivo ecuatoriano en participar en ferias comerciales del país asiático, en particular la Feria de Cantón, considerada una de las principales plataformas de negocios a nivel mundial.

Sostuvo que el TLC ha generado beneficios compartidos y citó como ejemplo el aumento de ventas de vehículos chinos electrificados en Ecuador, que han dinamizado la competencia en el sector automotor.

Según el último reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), las ventas de este tipo de coches mantienen una tendencia al alza, impulsadas por la demanda de marcas chinas.

Entre enero y marzo de 2026 se vendieron 6.579 híbridos y 2.198 eléctricos, lo que representa el 24,1 por ciento del mercado ecuatoriano y refleja interés por opciones más sostenibles.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuador Shanghai China, Darío Regalado, destacó este viernes en entrevista con Xinhua que 2025 se registró un mayor impacto del acuerdo, con un crecimiento cercano al 30 por ciento en importaciones desde la nación asiática y de más del 11 en exportaciones ecuatorianas hacia ese destino.

«En este segundo año ya se empiezan a percibir claramente los beneficios. Este escenario anticipa un crecimiento en los próximos años, tanto en importaciones como en exportaciones», con especiales oportunidades en este último sector, señaló.

«Estas importaciones, lejos de ser negativas, contribuyen a tecnificar la producción nacional y fortalecer las cadenas productivas», declaró, lo que mejora la competitividad del país frente a otros de la región.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y tendencias proteccionistas, el entrevistado destacó la relación con China como estratégica por su enfoque de apertura económica.

Resaltó el potencial del mercado chino, tanto por su tamaño como por su poder adquisitivo, y planteó que el éxito del TLC dependerá de una estrategia que incluya desarrollo de protocolos sanitarios, mejora de la producción, promoción comercial (ferias, vitrinas) y aprovechamiento del comercio electrónico.

Al igual que Caicedo, se mostró optimista sobre el futuro, siempre que exista coordinación entre el sector público y privado.

Si se amplía la cartera de productos exportables, el crecimiento podría multiplicarse de forma significativa y superar las proyecciones iniciales de entre el cinco y el 10 por ciento anual, precisó Regalado.

Ambos entrevistados coincidieron en que el desafío radica en aprovechar estas ventajas, pero bajo estándares técnicos y con apuestas por productos de mayor valor agregado.

De lograrlo, el TLC podría convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico de Ecuador en la próxima década.

China se mantuvo como uno de los principales socios comerciales de Ecuador de enero a febrero de 2026, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

De acuerdo con el último reporte de Comercio Exterior de la entidad, las exportaciones no petroleras y no mineras crecieron un 13 por ciento y alcanzaron 683 millones de dólares, lo que representa el 18 por ciento de las ventas externas, impulsadas sobre todo por el camarón.

Al mismo tiempo, China se consolidó como el principal país de origen de las importaciones no petroleras de Ecuador, que sumaron 1.460 millones de dólares entre enero y febrero, por encima de Estados Unidos y la Unión Europea.

Con información de la AGENCIA XINHUA