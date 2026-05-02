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May 2, 2026

Trump anuncia aranceles del 25 % a autos y camiones de la UE

  • mayo 1, 2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes (01.05.2026) que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. «Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25 %», escribió Trump en un mensaje su plataforma Truth Social.

El pacto comercial al que se refiere Trump aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia.

Inversiones en plantas en Estados Unidos

Trump insistió en que «queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel». «Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto», agregó.

Mas información en Deustche Welle

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