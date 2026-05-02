CORDES: Ecuador enfrenta caída de ingresos y alta informalidad mientras mercados globales se fortalecen

El más reciente informe económico semanal de CORDES evidencia una paradoja: mientras los mercados internacionales mantienen un sólido crecimiento, la economía ecuatoriana enfrenta señales de deterioro en empleo e ingresos, con una informalidad que supera el 56%.

Empleo en Ecuador: menos ingresos y más informalidad

Las cifras del mercado laboral reflejan un escenario complejo. En marzo de 2026, el empleo adecuado se ubicó en 32,1%, por debajo del 34,2% registrado un año antes. Aunque la variación no es estadísticamente significativa, sí marca una tendencia de estancamiento.

Más preocupante es la calidad del empleo. El 56,3% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que evidencia una estructura laboral frágil y con baja protección social.

Caída del ingreso: el golpe más fuerte

El ingreso promedio mensual cayó a 429,5 dólares, una reducción del 9,8% frente a 2025. Esta disminución afecta tanto a hombres como a mujeres y, a diferencia del empleo, sí es estadísticamente significativa.

Este dato confirma un deterioro del poder adquisitivo de los ecuatorianos, en un contexto donde el costo de vida mantiene presiones constantes.

Reservas e indicadores financieros: señales mixtas

En el frente macroeconómico, el informe muestra un comportamiento mixto:

Las reservas internacionales alcanzan los 11.766 millones de dólares, con crecimiento anual del 44,7%

Sin embargo, registran una caída semanal de -1,3%

La cobertura de pasivos exigibles con reservas se ubica en 84,4%

Estos indicadores reflejan cierta estabilidad en liquidez, pero con alertas en el corto plazo.

Mercados globales al alza: contraste con Ecuador

Mientras Ecuador enfrenta desafíos internos, los mercados internacionales muestran un desempeño positivo:

Dow Jones: +22,2% anual

S&P 500: +29,1%

Nasdaq: +42,0%

Este crecimiento está impulsado por la recuperación económica global, innovación tecnológica y flujos de inversión sostenidos.

Commodities: petróleo y oro en niveles altos

El precio del petróleo WTI se ubica en 103,5 dólares por barril, con un incremento anual del 63,4%, lo que representa una oportunidad para economías exportadoras.

El oro también mantiene niveles elevados, superando los 4.600 dólares por onza, consolidándose como refugio ante la incertidumbre global.

Un escenario de alerta para la economía nacional

El contraste es claro: mientras el entorno global ofrece oportunidades, Ecuador enfrenta debilidades estructurales en su mercado laboral y capacidad de generación de ingresos.

La alta informalidad, la caída del ingreso real y la fragilidad del empleo plantean desafíos urgentes para la política económica, especialmente en un contexto de incertidumbre energética y tensiones fiscales. FIN