BYD de China se convierte en la marca más vendida en mercado minorista de vehículos en Brasil durante abril

SAO PAULO, may (Xinhua) — La automotriz china BYD se convirtió en abril en la marca de automóviles más vendida en el segmento minorista de Brasil, la mayor economía latinoamericana, tras comercializar 14.900 vehículos, anunció hoy viernes la empresa china.

Según un comunicado de BYD, la empresa china superó a Volkswagen, que registró 14.800 unidades en el mismo período.

(Xinhua) — Vehículos circulan por una carretera elevada decorada con rosas chinas en flor, en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, el 30 de abril de 2026. (Xinhua/Han Chuanhao)

Al incluir las ventas directas a grandes clientes, como empresas de alquiler de vehículos, la compañía china ocupó el quinto lugar en el mercado brasileño, por detrás de Fiat, Volkswagen, General Motors y Hyundai.

Aun así, en el total de todos los canales, BYD alcanzó su récord mensual en el país con 18.500 unidades vendidas.

El desempeño de la marca fue impulsado principalmente por el modelo eléctrico Dolphin Mini, que lidera el segmento minorista desde hace tres meses y sumó 5.900 unidades en abril, así como por los modelos híbridos de la familia Song, que alcanzaron 4.100 vehículos comercializados.

«Tener un automóvil eléctrico parecía un sueño distante para la mayoría de la población hasta hace poco tiempo y hoy esa opción ya es una realidad para cientos de miles de personas», afirmó el vicepresidente sénior de BYD en Brasil, Alexandre Baldy.

Al analizar el ranking general de ventas, la compañía entregó su primer vehículo en Brasil en abril de 2022 y, el año pasado, poco más de tres años después, terminó en la octava posición. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA