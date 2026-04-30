Tenis/Madrid.- Blockx se carga a Ruud y sigue la rebelión de los jóvenes en Madrid

El belga sorprendió al vigente campeón para meterse en semifinales

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –

El tenista belga Alexander Blockx eliminó (6-4, 6-4) al noruego Casper Ruud este jueves en el Mutua Madrid Open para alcanzar por primera vez en su carrera una semifinal ATP Masters 1000, sorpresa que mantiene la rebelión de los jóvenes en la Caja Mágica.

A sus 21 años, el número 69 del mundo, que entrará en el ‘Top 35’ el lunes, encontró su momento en la tierra madrileña, superficie en la que no tenía victorias hasta unos días antes en Montecarlo. Blockx, que también derrotó a Felix Auger-Aliassime y a Francisco Cerúndolo en su camino, destronó a Ruud y se plantó en la penúltima ronda como bandera de las nuevas generaciones.

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«Incluso al ganar mi primer partido me sentía satisfecho. Pude superar por los pelos mi primera ronda, y con eso ya estaba contento. Las semifinales son algo que ni siquiera podía imaginar al inicio del torneo», dijo después de eliminar a un Ruud padre por primera vez en febrero, que en lo que va de 2026 no ha sido capaz de llegar a semifinales y saldrá del ‘Top 20’ del mundo desde 2021.

Blockx volvió a ser un jugador intratable, preciso con su saque y contundente con la derecha, además de enseñar un par de dejadas que levantaron al público de la Manolo Santana. El belga rompió dos veces al noruego en el primer set. En el segundo, defendió mejor las pelotas de ‘break’ y fue dueño de los últimos juegos, rompiendo en el séptimo y amasando cuatro bolas de semifinales.

El belga, como un Arthur Fils que se medirá a Jannik Sinner en la otra ‘semi’, siguió la rebelión que se ha hecho notar estas dos semanas en Madrid. La generación de 2006, con Blockx, el fenómeno Rafa Jódar, el brasileño Joao Fonseca y el noruego Nicolai Budkov Kjaer, de la que está atento el italiano como viene reconociendo, y después de eliminar al español este miércoles en cuartos.

«Estoy satisfecho por cómo he jugado estos últimos dos partidos. Creo que las condiciones se ajustan bien a mi juego. La tierra batida es algo lenta, así que tengo tiempo para preparar mis golpes. Al mismo tiempo, es rápida debido a la altitud y, en ocasiones, hace calor. Es una combinación perfecta para mí», añadió un Blockx que se medirá ahora con Alexander Zverev o Flavio Cobolli.

Con información de EUROPA PRESS