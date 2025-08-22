Urgente!

Esta es la herramienta que tiene el IESS para notificar a los afiliados y empleadores
Conmebol «con la mayor firmeza» tras violencia en Argentina
Sector de comercio electrónico de China registra crecimiento sostenido en primeros 7 meses
¿Cuánto tiempo deben pasar los niños ante la pantalla?
August 22, 2025

Conmebol «con la mayor firmeza» tras violencia en Argentina

  • agosto 22, 2025
  • 0
  • 96
  • 2 Min Read

Los violentos enfrentamientos entre aficionados del Independiente de Avellaneda y de la Universidad de Chile dejaron más de 100 detenidos y casi 20 heridos.


La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró este jueves (21.08.2025) que «actuará con la mayor firmeza» para castigar a los responsables de la feroz pelea entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile la noche del miércoles durante un partido de la Copa Sudamericana en Argentina .

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

«La confederación se encuentra recopilando datos y procesando información (…) para la aplicación de las sanciones correspondientes», indicó el organismo rector del fútbol suramericano en un comunicado. 

La Conmebol no precisó los castigos que pueden sufrir Independiente y la U, pero su reglamento establece multas, pérdida de puntos, cierres de estadios, desclasificación e incluso exclusiones de futuros torneos.

Los incidentes en las tribunas ocurrieron en el arranque del segundo tiempo, en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. Los chilenos ganaron 1-0 en la ida.

Testigos afirman que las fuerzas de seguridad tardaron en actuar para frenar la batalla campal. El presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó la logística del partido minutos después de los hechos, «desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización».

Por su parte, el presidente del Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a la afición visitante de provocar los enfrentamientos.

Con información de Agencia DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024