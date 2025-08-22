Conmebol «con la mayor firmeza» tras violencia en Argentina

Los violentos enfrentamientos entre aficionados del Independiente de Avellaneda y de la Universidad de Chile dejaron más de 100 detenidos y casi 20 heridos.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró este jueves (21.08.2025) que «actuará con la mayor firmeza» para castigar a los responsables de la feroz pelea entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile la noche del miércoles durante un partido de la Copa Sudamericana en Argentina .

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

«La confederación se encuentra recopilando datos y procesando información (…) para la aplicación de las sanciones correspondientes», indicó el organismo rector del fútbol suramericano en un comunicado.

La Conmebol no precisó los castigos que pueden sufrir Independiente y la U, pero su reglamento establece multas, pérdida de puntos, cierres de estadios, desclasificación e incluso exclusiones de futuros torneos.

Los incidentes en las tribunas ocurrieron en el arranque del segundo tiempo, en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. Los chilenos ganaron 1-0 en la ida.

Testigos afirman que las fuerzas de seguridad tardaron en actuar para frenar la batalla campal. El presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó la logística del partido minutos después de los hechos, «desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización».

Por su parte, el presidente del Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a la afición visitante de provocar los enfrentamientos.

Con información de Agencia DW