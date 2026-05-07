Ecuador reduce al 75 % la tasa a productos colombianos: industrias advierten impacto limitado y posibles retrasos en importaciones

Rebaja de la tasa genera expectativa en empresas ecuatorianas

La decisión del Gobierno de Ecuador de reducir del 100 % al 75 % la denominada tasa de seguridad aplicada a productos provenientes de Colombia comienza a generar reacciones en el sector productivo nacional.

La medida entrará en vigencia desde el 1 de junio y afecta especialmente a industrias que dependen de materias primas, insumos y productos importados desde el vecino país.

Aunque empresarios reconocen que la rebaja representa un alivio parcial, advierten que el porcentaje sigue siendo demasiado elevado para reactivar plenamente el comercio bilateral.

Importadores podrían retrasar compras hasta junio

Representantes del sector industrial y comercial consideran que durante mayo podría producirse un “compás de espera” entre algunas empresas importadoras.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), explicó que varias compañías podrían postergar compras para aprovechar la reducción de la tasa en junio.

“Si una compañía puede esperar unas semanas para importar con una carga menor, lo hará”, señaló.

Sin embargo, advirtió que no todos los sectores tienen margen para aplazar operaciones, ya que muchas industrias requieren abastecimiento constante para mantener su producción y niveles de inventario.

Empresarios aseguran que la tasa sigue siendo demasiado alta

Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), su presidente Juan Carlos Navarro sostuvo que la reducción al 75 % todavía mantiene fuertes presiones sobre costos y precios.

A su criterio, este tipo de medidas debería responder a una política comercial técnica y estable, y no a decisiones coyunturales.

“La estabilidad en las reglas del juego es lo que realmente permite planificar, invertir y tomar decisiones de abastecimiento e inversión de largo plazo”, afirmó Navarro.

En la misma línea, Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, considera que comercialmente las condiciones continúan siendo complejas para las empresas ecuatorianas debido al elevado nivel de aranceles.

Cómo evolucionó la tasa de seguridad entre Ecuador y Colombia

La tasa de seguridad fue implementada por Ecuador en febrero de 2026 como respuesta a problemas de control fronterizo señalados por el presidente Daniel Noboa.

La evolución de la medida ha sido escalonada:

Febrero: tasa del 30 %

Mayo: incremento al 100 %

Junio: reducción al 75 %

El Gobierno sostiene que la medida busca proteger la seguridad y equilibrar la balanza comercial entre ambos países.

Comercio bilateral muestra cambios históricos

Las cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) reflejan un impacto importante en el intercambio comercial con Colombia.

Entre enero y febrero de 2026:

Ecuador exportó a Colombia $145 millones, un crecimiento del 4,5 %.

Las importaciones desde Colombia cayeron 20,1 %, llegando a $248 millones.

Según el Gobierno, la balanza comercial bilateral pasó de registrar un déficit histórico a mostrar un superávit para Ecuador.

El presidente Daniel Noboa destacó previamente que la mejora mensual alcanzó los $120 millones.

Colombia también reporta fuerte caída en exportaciones

Desde Colombia, gremios empresariales también observan preocupación por las restricciones comerciales.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) informó que las exportaciones colombianas hacia Ecuador registran una caída del 60 % hasta marzo de 2026.Entre los sectores más afectados constan:

Energía eléctrica, con una reducción del 77,1 %

Azúcar, con una caída del 26 %

El presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que “con una tasa del 75 % es imposible hacer comercio”.

Empresas buscan nuevos mercados y proveedores

La incertidumbre comercial ha provocado que algunas compañías ecuatorianas comiencen a diversificar proveedores y destinos de exportación.

Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, varias industrias ya analizan alternativas fuera de Colombia para reducir riesgos y dependencia frente a cambios arancelarios.

El impacto, sin embargo, será distinto según el tipo de empresa, su tamaño y la necesidad operativa de abastecimiento continuo.

Daniel Noboa y las medidas económicas frente a Colombia

Cómo afecta la tasa de seguridad a importadores ecuatorianos

Balanza comercial de Ecuador en 2026

Sectores productivos afectados por nuevas restricciones comerciales

Con información de El Universo