Secap abre 30.000 cupos gratis en Ecuador: así puedes registrarte paso a paso

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) habilitó 30.000 cupos gratuitos en distintos cursos de formación técnica y profesional como parte del programa “Compromiso por el Empleo”
La iniciativa busca fortalecer las habilidades laborales de jóvenes y adultos en Ecuador, en medio de un escenario donde la capacitación digital y técnica se ha convertido en una herramienta clave para acceder a empleo o emprender.
Los cursos tienen una duración de entre 60 y 90 horas y están disponibles a través de la plataforma oficial Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo.
¿Qué cursos gratuitos ofrece el Secap?
La oferta académica incluye capacitaciones en áreas con alta demanda laboral y oportunidades de emprendimiento.
Entre las especialidades disponibles constan:
Emprendimiento
Capacitación orientada a la creación y fortalecimiento de negocios propios.
Comercio electrónico
Cursos enfocados en ventas digitales, marketing online y herramientas para negocios en internet.
Programación web
Formación básica y técnica en desarrollo de páginas y aplicaciones web.
Gastronomía
Capacitaciones relacionadas con cocina, manipulación de alimentos y emprendimientos gastronómicos.
Mantenimiento de computadoras
Cursos prácticos sobre reparación y soporte técnico de equipos informáticos.
Electricidad básica
Conocimientos esenciales para instalaciones y mantenimiento eléctrico.
Mecánica automotriz
Capacitación técnica enfocada en reparación y mantenimiento de vehículos.
Así puedes registrarte en la plataforma Encuentra Empleo
Las personas interesadas pueden acceder gratuitamente a los cursos siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo:
Encuentra Empleo
- Crear una cuenta personal o iniciar sesión si ya posee un usuario registrado.
- Seleccionar la opción “Capacítate en línea”.
- Revisar la lista de cursos disponibles y elegir la capacitación de interés.
- Completar el registro de manera gratuita.
Las autoridades aclararon que no existe un límite de inscripciones por persona, por lo que cada usuario puede acceder a varias capacitaciones.
Plan nacional busca beneficiar a 90.000 personas
Los 30.000 cupos disponibles corresponden a la primera fase del programa nacional de capacitación.
El objetivo del Gobierno es alcanzar a 90.000 beneficiarios en todo el país, fortaleciendo competencias laborales y apoyando la reactivación económica mediante formación técnica y tecnológica.
La propuesta también apunta a mejorar las oportunidades de empleo formal y facilitar el acceso de más ecuatorianos al mercado laboral.
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Con información de El Universo