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May 7, 2026

Secap abre 30.000 cupos gratis en Ecuador: así puedes registrarte paso a paso

  • mayo 7, 2026
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El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) habilitó 30.000 cupos gratuitos en distintos cursos de formación técnica y profesional como parte del programa “Compromiso por el Empleo”

La iniciativa busca fortalecer las habilidades laborales de jóvenes y adultos en Ecuador, en medio de un escenario donde la capacitación digital y técnica se ha convertido en una herramienta clave para acceder a empleo o emprender.

Los cursos tienen una duración de entre 60 y 90 horas y están disponibles a través de la plataforma oficial Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el Secap?

La oferta académica incluye capacitaciones en áreas con alta demanda laboral y oportunidades de emprendimiento.

Entre las especialidades disponibles constan:

Emprendimiento

Capacitación orientada a la creación y fortalecimiento de negocios propios.

Comercio electrónico

Cursos enfocados en ventas digitales, marketing online y herramientas para negocios en internet.

Programación web

Formación básica y técnica en desarrollo de páginas y aplicaciones web.

Gastronomía

Capacitaciones relacionadas con cocina, manipulación de alimentos y emprendimientos gastronómicos.

Mantenimiento de computadoras

Cursos prácticos sobre reparación y soporte técnico de equipos informáticos.

Electricidad básica

Conocimientos esenciales para instalaciones y mantenimiento eléctrico.

Mecánica automotriz

Capacitación técnica enfocada en reparación y mantenimiento de vehículos.

Así puedes registrarte en la plataforma Encuentra Empleo

Las personas interesadas pueden acceder gratuitamente a los cursos siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar a la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo:
    Encuentra Empleo
  2. Crear una cuenta personal o iniciar sesión si ya posee un usuario registrado.
  3. Seleccionar la opción “Capacítate en línea”.
  4. Revisar la lista de cursos disponibles y elegir la capacitación de interés.
  5. Completar el registro de manera gratuita.

Las autoridades aclararon que no existe un límite de inscripciones por persona, por lo que cada usuario puede acceder a varias capacitaciones.

Plan nacional busca beneficiar a 90.000 personas

Los 30.000 cupos disponibles corresponden a la primera fase del programa nacional de capacitación.

El objetivo del Gobierno es alcanzar a 90.000 beneficiarios en todo el país, fortaleciendo competencias laborales y apoyando la reactivación económica mediante formación técnica y tecnológica.

La propuesta también apunta a mejorar las oportunidades de empleo formal y facilitar el acceso de más ecuatorianos al mercado laboral.

  • Cómo aplicar a ofertas laborales en Ecuador
  • Gobierno anuncia programas de empleo juvenil
  • Cursos virtuales gratuitos disponibles en Ecuador
  • Consejos para mejorar tu hoja de vida y encontrar trabajo

Con información de El Universo

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