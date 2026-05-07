Secap abre 30.000 cupos gratis en Ecuador: así puedes registrarte paso a paso

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) habilitó 30.000 cupos gratuitos en distintos cursos de formación técnica y profesional como parte del programa “Compromiso por el Empleo”

La iniciativa busca fortalecer las habilidades laborales de jóvenes y adultos en Ecuador, en medio de un escenario donde la capacitación digital y técnica se ha convertido en una herramienta clave para acceder a empleo o emprender.

Los cursos tienen una duración de entre 60 y 90 horas y están disponibles a través de la plataforma oficial Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el Secap?

La oferta académica incluye capacitaciones en áreas con alta demanda laboral y oportunidades de emprendimiento.

Entre las especialidades disponibles constan:

Emprendimiento

Capacitación orientada a la creación y fortalecimiento de negocios propios.

Comercio electrónico

Cursos enfocados en ventas digitales, marketing online y herramientas para negocios en internet.

Programación web

Formación básica y técnica en desarrollo de páginas y aplicaciones web.

Gastronomía

Capacitaciones relacionadas con cocina, manipulación de alimentos y emprendimientos gastronómicos.

Mantenimiento de computadoras

Cursos prácticos sobre reparación y soporte técnico de equipos informáticos.

Electricidad básica

Conocimientos esenciales para instalaciones y mantenimiento eléctrico.

Mecánica automotriz

Capacitación técnica enfocada en reparación y mantenimiento de vehículos.

Así puedes registrarte en la plataforma Encuentra Empleo

Las personas interesadas pueden acceder gratuitamente a los cursos siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo:

Encuentra Empleo Crear una cuenta personal o iniciar sesión si ya posee un usuario registrado. Seleccionar la opción “Capacítate en línea”. Revisar la lista de cursos disponibles y elegir la capacitación de interés. Completar el registro de manera gratuita.

Las autoridades aclararon que no existe un límite de inscripciones por persona, por lo que cada usuario puede acceder a varias capacitaciones.

Plan nacional busca beneficiar a 90.000 personas

Los 30.000 cupos disponibles corresponden a la primera fase del programa nacional de capacitación.

El objetivo del Gobierno es alcanzar a 90.000 beneficiarios en todo el país, fortaleciendo competencias laborales y apoyando la reactivación económica mediante formación técnica y tecnológica.

La propuesta también apunta a mejorar las oportunidades de empleo formal y facilitar el acceso de más ecuatorianos al mercado laboral.

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Con información de El Universo