Ancianos chinos disfrutan de nuevas tendencias de ocio y entretenimiento

BEIJING, A sus 70 años, Zhou Qun no se conforme con los paseos tranquilos.

Durante su última visita a LEGOLAND Shanghai Resort, después de disfrutar de las atracciones en barco y la torre de observación, decidió aumentar la adrenalina en la montaña rusa «The BIG LEGO Coaster».

«Los trabajadores verificaron mi estado físico y me explicaron detalladamente las de seguridad», comentó Zhou a Xinhua y agregó: «Mientras tenga salud y las medidas lo permitan, quiero probar las actividades más modernas».

La rutina de Zhou refleja un cambio generacional: entre semana cuida de su nieta, pero al llegar el fin de semana o los días festivos, se dedica a explorar los centros de ocio de la ciudad.

En los últimos meses, sus actividades de esparcimiento han incluido visitas a Shanghai Disney Resort y Beijing Happy Valley.

Las actividades recreativas vibrantes, e incluso aquellas con un toque de aventura, han dejado de ser «territorio exclusivo» de los jóvenes.

Según responsables de LEGOLAND Shanghai Resort, desde su inauguración en julio de 2025, el parque ha recibido a numerosos visitantes de la tercera edad.

Si bien la mayoría llega en viajes familiares de tres generaciones, hay un grupo creciente que asiste por puro placer o para socializar con amigos de su misma edad.

Este fenómeno no es nuevo para Shanghai Disney Resort.

Desde su apertura en 2016, los turistas de la tercera edad se han consolidado como un perfil clave.

Un informe de la Academia de Turismo de China señala que los viajeros veteranos con experiencia buscan ahora mayor calidad y experiencias novedosas, sintiéndose atraídos por los altos estándares de servicio de los complejos internacionales.

El auge de la «economía plateada» es evidente en las cifras del mercado.

Datos de plataformas de turismo como Spring Tour, Ctrip, Tongcheng y Qunar muestran que el grupo de edad avanzada ha mantenido una actividad dinámica durante la primavera de 2026, representando una proporción significativa del total de viajeros.

Ya no solo se les ve en cruceros lentos, sino que conquistan mesetas de gran altitud para tomar fotografías o emprender rutas de senderismo que exigen una notable resistencia física.

Dai Changtong, un entusiasta de la fotografía de más de 80 años, es el ejemplo vivo de este dinamismo.

En su cuenta de WeChat se presentan paisajes capturados en la provincia de Fujian y la región autónoma de Xizang solo en los primeros cuatro meses de este año.

«La mejora de las instalaciones sanitarias adaptadas para personas mayores, la optimización de los servicios de asistencia en los sitios turísticos y un sistema de seguros de viaje cada vez más integral han alimentado mi pasión por explorar el mundo», afirmó Dai.

Para los expertos, este cambio es el resultado de una evolución estructural en la industria. Dai Bin, presidente de la Academia de Turismo de China,Se prevé que el sector se encamina hacia una mayor satisfacción del visitante y una competitividad internacional más sólida.

El desarrollo de nuevos motores de crecimiento en el turismo chino está promoviendo activamente la participación de diversos grupos sociales, lo que garantiza que el deseo de viajar de los mayores no solo sea una aspiración, sino una realidad accesible.

Con información de – Xinhua