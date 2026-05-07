La esclavitud moderna: revelan la ‘cara’ peligrosa de IA 

Un nuevo informe destaca que los traficantes están utilizando estafas habilitadas por la IA, ‘deepfakes’, identidades sintéticas y nuevas formas de explotación laboral digital para ampliar el grupo de víctimas.

Un nuevo informe de la Comisionada Independiente contra la Esclavitud Moderna (IASC, por sus siglas en inglés), organismo oficial del Reino Unido, advirtió de que la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías están ayudando a los traficantes a identificar, reclutar y controlar víctimas de esclavitud moderna, mientras que la magnitud del problema es «mayor que nunca», informa Sky News.

Según los últimos datos, 23.411 víctimas potenciales de esclavitud moderna fueron remitidas al Ministerio del Interior del Reino Unido durante 2025. El estudio señaló que, sin un cambio de enfoque para abordar este problema, «existe un riesgo real de que la explotación no desaparezca, sino que se vuelva más difícil de detectar, más digital y más profundamente arraigada en la actividad económica y social cotidiana”.

Asimismo, el informe recordó que los traficantes están utilizando estafas habilitadas por la IA, ‘deepfakes’ —videos o audios falsos generados por IA—, identidades sintéticas y nuevas formas de explotación laboral digital para ampliar el grupo de víctimas y hacer que la explotación sea más difícil de detectar.

En este sentido, Eleanor Lyons, titular de la IASC, instó al Gobierno británico a hacer de la lucha contra la esclavitud «una prioridad clara». Entre sus recomendaciones se incluyen la creación de un comité con un ministro del Gabinete responsable del tema, el aumento de la financiación para unidades policiales especializadas, el lanzamiento de una campaña nacional de concienciación y la imposición de multas y procesos judiciales a las empresas que permitan la explotación.

«Detrás de estos números hay personas reales que sufren abusos de maneras que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar, ya sean mujeres forzadas a la prostitución, niños coaccionados para unirse a bandas de narcotráfico, o trabajadores atrapados en condiciones brutales sin salida, viviendo a menudo con miedo absoluto», sostuvo Lyons.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior afirmó: «La esclavitud moderna es una lacra global que abusa y explota a las personas con fines de lucro». «Estamos comprometidos a revisar el sistema de esclavitud moderna para reducir las oportunidades de uso indebido del sistema, al tiempo que garantizamos que existan las protecciones adecuadas para quienes las necesitan», agregó.

El vocero también subrayó que el ministerio está trabajando con valientes supervivientes para contribuir al diseño de políticas públicas y mejorar el proceso de identificación de víctimas. «También hemos tomado medidas inmediatas para reducir la acumulación de casos, asegurando que las víctimas reciban decisiones rápidas y el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas», añadió.

Con información de – RT