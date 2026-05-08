China y EEUU deben esforzarse para obtener más logros prácticos

BEIJING, China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para implementar el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países, mejorar el diálogo y la comunicación, crear una atmósfera favorable para los intercambios a todos los niveles y la cooperación en varios campos, y esforzarse por obtener más logros prácticos entre los dos países, señaló hoy jueves el primer ministro chino, Li Qiang.

Li hizo estos comentarios durante una reunión en Beijing con una delegación de senadores estadounidenses, de visita en China y encabezada por Steve Daines.

Al señalar que el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica este febrero, la cual ha establecido una nueva guía estratégica para promover el desarrollo de las relaciones bilaterales, Li mencionó que la parte china está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para mejorar continuamente el bienestar de los dos pueblos e inyectar certidumbre y energía positiva al mundo.

Li dijo que la experiencia ha demostrado repetidamente que se adhiere al respeto mutuo, la convivencia pacífica y la cooperación de ganancia compartida es el camino correcto para que los dos grandes países se lleven bien entre sí.

Se espera que la parte estadounidense trabaje con China en la misma dirección, busque el diálogo y la cooperación de beneficio mutuo en lugar de la confrontación y la competencia de suma cero, y mantenga relaciones económicas y comerciales estables y previsibles China-Estados Unidos, indicó Li, y agregó que esto está en consonancia con los intereses fundamentales de ambas partes.

Tras destacar que la cuestión de Taiwán concierne a los intereses fundamentales de China y es la primera y más importante línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China-Estados Unidos, Li expresó que se espera que el Congreso estadounidense proceda a partir de los intereses generales de la cooperación amistosa entre los dos países, considere y gestione los asuntos relacionados con China con cautela, y desempeñe un papel activo en el desarrollo estable, sólido y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos.

Con información de – Xinhua