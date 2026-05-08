Gobierno extiende compensaciones al transporte público durante mayo tras eliminación del subsidio al diésel

Ejecutivo amplía ayudas económicas para transportistas en Ecuador

El Gobierno de Ecuador confirmó la extensión por un mes más de las compensaciones económicas dirigidas al transporte público, interprovincial e intraprovincial, tras la eliminación del subsidio al diésel.

La medida estará vigente durante mayo de 2026 y busca mitigar el impacto económico generado por el incremento en los costos del combustible para miles de transportistas del país.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó la decisión y explicó que las compensaciones inicialmente finalizaron en abril.

“Se extendió un mes, es decir mayo, porque las compensaciones terminaron en abril”, señaló la funcionaria.

Compensaciones continúan tras eliminación del subsidio

Las ayudas económicas fueron implementadas por el Gobierno desde el 12 de septiembre de 2025 como mecanismo temporal para enfrentar los efectos de la eliminación del subsidio estatal al diésel.

Inicialmente, el programa debía concluir en marzo de 2026, pero posteriormente fue prorrogado mediante el Decreto Ejecutivo 352 firmado por el presidente Daniel Noboa para mantenerse durante abril.Ahora, el Ejecutivo decidió extender nuevamente el beneficio durante mayo.

Estos son los montos que reciben los transportistas

Las compensaciones varían según el tipo de transporte:

Transporte intercantonal

Recibe transferencias mensuales de entre $400 y $700 por unidad durante ocho meses, con posibilidad de ampliación por cuatro meses adicionales.

Transporte interprovincial

Obtiene una compensación mensual de $1.800 por unidad durante seis meses.

Transporte intraprovincial

Recibe $1.000 mensuales por unidad también por un periodo de seis meses.

El objetivo del Gobierno es evitar que el aumento en los costos operativos se traslade directamente al precio de los pasajes para los ciudadanos.

Gobierno mantiene diálogo con organizaciones del transporte

La ministra Morillo recordó que el Ejecutivo ha mantenido reuniones constantes con representantes del sector transportista para buscar acuerdos y reducir el impacto económico.

Según indicó previamente la funcionaria, más de 235 organizaciones de transporte participaron en mesas de diálogo impulsadas desde noviembre de 2025.

Además, el Gobierno asegura haber destinado hasta abril aproximadamente $177,5 millones en compensaciones para alrededor de 57.000 transportistas en todo el país.

Transportistas esperan nuevas decisiones para junio

Aunque la extensión de mayo representa un alivio temporal para el sector, todavía existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos meses.

Diversos gremios han solicitado que las compensaciones continúen mientras se estabilizan los costos operativos y el precio del combustible.

El Gobierno no ha confirmado aún si habrá nuevas prórrogas después de mayo.

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Con información de El Universo