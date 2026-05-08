Urgente!

Más de 100.000 contratos indefinidos marcan el empleo en Ecuador durante 2026
China y EEUU deben esforzarse para obtener más logros prácticos
Gobierno extiende compensaciones al transporte público durante mayo tras eliminación del subsidio al diésel
La esclavitud moderna: revelan la ‘cara’ peligrosa de IA 
May 8, 2026

Más de 100.000 contratos indefinidos marcan el empleo en Ecuador durante 2026

  • mayo 7, 2026
  • 0
  • 119
  • 3 Min Read

Jóvenes lideran las nuevas contrataciones en Ecuador

2026. Entre enero y abril se firmaron 278.236 contratos laborales en el país, según cifras del Ministerio del Trabajo.

La mayor parte de estas contrataciones corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, grupo que concentra más del 50 % de los contratos indefinidos registrados durante los primeros meses del año.

Las cifras reflejan además cómo las empresas ecuatorianas están apostando principalmente por el contrato indefinido para incorporar personal en sectores estratégicos como agricultura, comercio, construcción y producción camaronera.

El contrato indefinido es el más utilizado en Ecuador

De acuerdo con los datos oficiales, el contrato indefinido lidera ampliamente las modalidades laborales utilizadas por las empresas ecuatorianas.

Entre enero y abril de 2026 se firmaron 100.518 contratos indefinidos.

Las ciudades con mayor número de contrataciones bajo esta modalidad son:

  • Quito: 25.388 contratos
  • Guayaquil: 21.739 contratos
  • Cuenca: 7.194 contratos
  • Machala: 3.372 contratos

El Ministerio del Trabajo señala que el 50,44 % de las personas contratadas bajo esta figura tiene entre 18 y 29 años.

Sectores productivos impulsan el empleo juvenil

Los sectores económicos que más empleo generan actualmente en Ecuador están relacionados con:

  • Agricultura y ganadería
  • Silvicultura y pesca
  • Comercio
  • Construcción
  • Explotación de minas y canteras

figuran entre las que más personal incorporan este año.

El dinamismo de estas industrias ha permitido incrementar la contratación de jóvenes trabajadores en distintas provincias del país.

Otros contratos también ganan espacio en las empresas

Aunque el contrato indefinido es el más utilizado, existen otras modalidades laborales con alta presencia en el mercado ecuatoriano.

Entre ellas destacan:

  • Contrato del sector productivo: 54.878 registros
  • Contrato por obra o servicio determinado: 53.706 registros
  • Contrato especial emergente: 14.979 registros

Estas modalidades permiten a las empresas adaptarse a necesidades específicas de producción, temporalidad y operación.

Expertos recomiendan conocer las condiciones laborales

José Manuel Portugal, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera fundamental que los trabajadores conozcan claramente las condiciones bajo las cuales son contratados.

Según explicó, entender horarios, obligaciones y derechos laborales permite evitar conflictos futuros y facilita reclamar indemnizaciones o beneficios en caso de terminación laboral.

El especialista también resaltó la importancia de que los trabajadores revisen cuidadosamente el tipo de contrato que firman y las normas que regulan cada modalidad.

Más de 75.000 contratos ya finalizaron en 2026

En paralelo al crecimiento de nuevas contrataciones, el Ministerio del Trabajo reportó que 75.681 contratos concluyeron entre enero y abril de este año.

Guayaquil y Quito concentran cifras similares, con más de 16.000 contratos finalizados en cada ciudad.

Las estadísticas muestran el constante movimiento del mercado laboral ecuatoriano en un contexto de recuperación económica y transformación de las dinámicas de empleo.

  • Empleo juvenil en Ecuador: cifras y desafíos en 2026
  • Ministerio del Trabajo y nuevas modalidades de contratación
  • Sectores productivos que más empleo generan en Ecuador
  • Derechos laborales y contratos en Ecuador

Con información de El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020