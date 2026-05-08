Más de 100.000 contratos indefinidos marcan el empleo en Ecuador durante 2026

Jóvenes lideran las nuevas contrataciones en Ecuador

2026. Entre enero y abril se firmaron 278.236 contratos laborales en el país, según cifras del Ministerio del Trabajo.

La mayor parte de estas contrataciones corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, grupo que concentra más del 50 % de los contratos indefinidos registrados durante los primeros meses del año.

Las cifras reflejan además cómo las empresas ecuatorianas están apostando principalmente por el contrato indefinido para incorporar personal en sectores estratégicos como agricultura, comercio, construcción y producción camaronera.

El contrato indefinido es el más utilizado en Ecuador

De acuerdo con los datos oficiales, el contrato indefinido lidera ampliamente las modalidades laborales utilizadas por las empresas ecuatorianas.

Entre enero y abril de 2026 se firmaron 100.518 contratos indefinidos.

Las ciudades con mayor número de contrataciones bajo esta modalidad son:

Quito: 25.388 contratos

Guayaquil: 21.739 contratos

Cuenca: 7.194 contratos

Machala: 3.372 contratos

El Ministerio del Trabajo señala que el 50,44 % de las personas contratadas bajo esta figura tiene entre 18 y 29 años.

Sectores productivos impulsan el empleo juvenil

Los sectores económicos que más empleo generan actualmente en Ecuador están relacionados con:

Agricultura y ganadería

Silvicultura y pesca

Comercio

Construcción

Explotación de minas y canteras

figuran entre las que más personal incorporan este año.

El dinamismo de estas industrias ha permitido incrementar la contratación de jóvenes trabajadores en distintas provincias del país.

Otros contratos también ganan espacio en las empresas

Aunque el contrato indefinido es el más utilizado, existen otras modalidades laborales con alta presencia en el mercado ecuatoriano.

Entre ellas destacan:

Contrato del sector productivo: 54.878 registros

Contrato por obra o servicio determinado: 53.706 registros

Contrato especial emergente: 14.979 registros

Estas modalidades permiten a las empresas adaptarse a necesidades específicas de producción, temporalidad y operación.

Expertos recomiendan conocer las condiciones laborales

José Manuel Portugal, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera fundamental que los trabajadores conozcan claramente las condiciones bajo las cuales son contratados.

Según explicó, entender horarios, obligaciones y derechos laborales permite evitar conflictos futuros y facilita reclamar indemnizaciones o beneficios en caso de terminación laboral.

El especialista también resaltó la importancia de que los trabajadores revisen cuidadosamente el tipo de contrato que firman y las normas que regulan cada modalidad.

Más de 75.000 contratos ya finalizaron en 2026

En paralelo al crecimiento de nuevas contrataciones, el Ministerio del Trabajo reportó que 75.681 contratos concluyeron entre enero y abril de este año.

Guayaquil y Quito concentran cifras similares, con más de 16.000 contratos finalizados en cada ciudad.

Las estadísticas muestran el constante movimiento del mercado laboral ecuatoriano en un contexto de recuperación económica y transformación de las dinámicas de empleo.

Empleo juvenil en Ecuador: cifras y desafíos en 2026

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Derechos laborales y contratos en Ecuador

Con información de El Universo