Remoción de Aquiles Alvarez: comisión envió oficio al SNAI para avanzar con la citación del alcalde

La Comisión de Mesa del Concejo Municipal de Guayaquil envió un oficio al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para coordinar la citación personal del alcalde Aquiles Alvarez, como parte del proceso de remoción que se sigue en su contra.

El documento fue remitido la tarde del miércoles y busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 336 del Cootad.

La comisión busca garantizar la notificación personal

El concejal Arturo Escala, integrante de la Comisión de Mesa, confirmó que el oficio fue enviado por valija al SNAI para solicitar el ingreso de una comitiva al centro penitenciario donde permanece detenido el alcalde de Guayaquil.

Según explicó el edil, el objetivo es que el secretario de la comisión entregue personalmente la citación a Alvarez, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde febrero pasado.

Escala insistió en que la notificación personal es indispensable para que el proceso continúe dentro del marco legal y constitucional.

“No puede seguir un juicio si a una persona no se le notifica. Es su derecho constitucional”, afirmó el concejal.

Qué establece el artículo 336 del Cootad

El procedimiento de remoción de autoridades municipales está regulado en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), normativa que obliga a cumplir varias etapas formales antes de avanzar hacia una eventual resolución.

Entre esos pasos consta la citación oficial de la autoridad denunciada, quien debe ser informada formalmente del proceso y contar con tiempo suficiente para ejercer su derecho a la defensa.

La Comisión de Mesa sostiene que cualquier incumplimiento en este procedimiento podría derivar en la nulidad del proceso.

La comisión pidió autorización al SNAI

En el oficio remitido al SNAI se solicitó que la entidad establezca una fecha y hora para el ingreso del secretario de la comisión y una delegación de al menos cuatro personas al centro de privación de libertad.

Escala señaló que, debido a que Alvarez se encuentra detenido, la cárcel no constituye su domicilio habitual, por lo que se requiere una autorización expresa para concretar la entrega de la documentación.

Hasta el momento, la comisión no ha recibido la confirmación oficial de recepción del oficio por parte del SNAI.

El proceso no avanzará sin la citación formal

El concejal explicó que el término probatorio de diez días previsto en el Cootad comenzará únicamente cuando el secretario certifique oficialmente que la citación fue realizada.

Además, indicó que dentro de la notificación se advertirá al alcalde sobre la necesidad de designar un abogado para ejercer su defensa durante el proceso.

Escala reiteró que la Comisión de Mesa no contempla alternativas distintas a la notificación personal, debido a los antecedentes jurídicos y pronunciamientos existentes.

Jurisprudencia y derecho a la defensa

El edil recordó que tanto el Código Orgánico General de Procesos como resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral establecen que la citación debe efectuarse directamente a la persona involucrada.

También advirtió que la Constitución contempla la nulidad de cualquier procedimiento en el que una de las partes no haya sido debidamente notificada.

Por ello, aseguró que el proceso debe desarrollarse “en legal y debida forma” para evitar futuras impugnaciones o cuestionamientos judiciales.

Político y judicial de Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez fue detenido en febrero y actualmente permanece recluido en la Cárcel del Encuentro mientras enfrenta procesos judiciales en su contra.

Su situación ha generado tensión política en Guayaquil y abrió un debate sobre la continuidad administrativa en el Municipio, así como sobre los mecanismos legales para la remoción de autoridades locales.

El avance de la citación marcará uno de los pasos decisivos dentro del procedimiento impulsado por la Comisión de Mesa.

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Con información de El Universo