El poder de la cultura es clave para impulsar el desarrollo de alta calidad de China#PODER

BEIJING, El poder de la cultura se está incorporando de manera integral en todos los ámbitos y etapas de la vida económica y social, convirtiéndose en un eje clave para impulsar el desarrollo de alta calidad, señaló un informe de un think tank de Xinhua publicado el jueves.

«La cultura está profundamente integrada en todos los eslabones y ámbitos del desarrollo económico y social, creando puntos económicos destacados, liberando el dinamismo del consumo, fortaleciendo la buena gobernanza social y movilizando las fuerzas impulsoras del desarrollo», señala el informe titulado «La teoría del empoderamiento cultural: Conciencia cultural de China en la marcha hacia el desarrollo de alta calidad», difundido por el Instituto Xinhua, un think tank afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

La cultura actúa como «el ‘ala’ de la innovación científica y tecnológica de China, al expandir continuamente los límites de la innovación y orientar la aparición de nuevas fuerzas productivas de calidad», y «actúa como el ‘motor flexible’ de la gobernanza a nivel comunitario», señaló el informe.

Con información de Xinhua