Operación internacional en Ecuador deja 10 toneladas de drogas incautadas y 18 detenidos

Un total de 10 toneladas de drogas fueron incautadas en una operación internacional realizada en Ecuador con cooperación de EEUU; en la que también resultaron arrestadas 18 personas, informó el domingo la Policía de este país suramericano.

«Mediante cooperación internacional con los guardacostas de EEUU y el Bloque de Seguridad (integrado por Policía y FFAA) identificamos aproximadamente 10.3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización valoradas en el mercado internacional en más de 60 millones de dólares. En la intervención 18 personas fueron aprehendidas», informó el cuerpo policial en la red social X.

De acuerdo con el reporte, entre los indicios se encuentran siete lanchas, dispositivos tecnológicos como del denominado «GPS» (sistema de posicionamiento global) y teléfonos satelitales.

El coronel Wladimir Acurio, comandante en la provincia de Manabí (noroccidente), dijo a la prensa local que un guardacostas estadounidense, en colaboración con la Armada de Ecuador, entregó la droga y a los detenidos.

La Policía Nacional informó que en otro operativo de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y la Unidad Móvil Antidrogas (GEMA) se incautaron más de 4 toneladas de precursores químicos y fue arrestado un ciudadano, en la ciudad de Tulcán, en la frontera norte del país, limítrofe con Colombia.

«En el interior del camión, se encontró ocultos 98 sacos de lona, que tenía en su interior una sustancia polvorienta de color blanco. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de carbonatos y bicarbonatos, sustancias utilizadas comúnmente en la fabricación de drogas», precisó.

Según cifras oficiales, hasta el 30 de junio pasado, este país suramericano reportó la captura de 96 toneladas en los seis primeros meses del año en curso.

En tanto, en 2024 fueron incautadas en el país 294 toneladas de droga, con una afectación al narco estimada en 547 millones de dólares. (Sputnik)