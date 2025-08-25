Urgente!

China registra más de 800 millones de viajes ferroviarios durante temporada alta de verano
August 25, 2025

China registra más de 800 millones de viajes ferroviarios durante temporada alta de verano

  agosto 24, 2025
   BEIJING, 24 ago (Xinhua) — China registró 823 millones de desplazamientos de pasajeros en tren del 1 de julio, el inicio de la temporada alta de viajes de verano, al 23 de agosto, informó hoy domingo el Grupo Estatal de Ferrocarriles.

   La cifra representa un aumento interanual del 6,4 por ciento, precisó el operador ferroviario del país.

   Durante este período, detalló la fuente, el número promedio diario de viajes de pasajeros gestionados por los ferrocarriles del país fue de 15,23 millones.

   La temporada alta veraniega es normalmente un período de alta demanda para la red ferroviaria, producto del regreso a casa de los estudiantes universitarios y el incremento del turismo familiar y los viajes durante las vacaciones estivales.

   El operador ferroviario agregó que se han puesto en marcha una serie de medidas para satisfacer la creciente demanda, incluyendo el aumento de la capacidad en rutas populares y en las franjas horarias más ocupadas, así como la colaboración con grupos culturales y turísticos locales en aras de mejorar los servicios de viaje. Fin

