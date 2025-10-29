«Solo quieres arrancarles el corazón»: Trump sobre la diferencia entre hacer negocios y tratar con países

«Los mejores acuerdos son aquellos que funcionan para todos», indicó el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este miércoles la diferencia entre cerrar acuerdos en los negocios y entre países.

«Los mejores acuerdos son aquellos que funcionan para todos», señaló durante su intervención en la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

«Cuando hablas de naciones, en realidad es un poco diferente a hacer un trato comercial. Solo quieres arrancarles el corazón, ¿verdad? Estos tipos saben a qué me refiero. Han arrancado tantos corazones. Pero cuando se trata de naciones, es un poco diferente, tienes que equilibrar un poco todo«, explicó.

Trump llegó a Corea del Sur este miércoles, la tercera parada de su gira asiática, durante la cual ya había visitado Malasia y Japón. El líder estadounidense anunció su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, para este jueves y expresó su esperanza de lograr un acuerdo.

