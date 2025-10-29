Urgente!

«Solo quieres arrancarles el corazón»: Trump sobre la diferencia entre hacer negocios y tratar con países
China impulsará mejora de la educación superior en los próximos cinco años
Estos son los feriados locales de diciembre en Ecuador 
50% de los pueblos indígenas aislados desaparecerían en 10 años
October 29, 2025

«Solo quieres arrancarles el corazón»: Trump sobre la diferencia entre hacer negocios y tratar con países

  • octubre 29, 2025
  • 0
  • 24
  • 1 Min Read

«Los mejores acuerdos son aquellos que funcionan para todos», indicó el mandatario. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este miércoles la diferencia entre cerrar acuerdos en los negocios y entre países.

«Los mejores acuerdos son aquellos que funcionan para todos», señaló durante su intervención en la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

«Cuando hablas de naciones, en realidad es un poco diferente a hacer un trato comercial. Solo quieres arrancarles el corazón, ¿verdad? Estos tipos saben a qué me refiero. Han arrancado tantos corazones. Pero cuando se trata de naciones, es un poco diferente, tienes que equilibrar un poco todo«, explicó.

Trump llegó a Corea del Sur este miércoles, la tercera parada de su gira asiática, durante la cual ya había visitado Malasia y Japón. El líder estadounidense anunció su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, para este jueves y expresó su esperanza de lograr un acuerdo.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024