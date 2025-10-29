China impulsará mejora de la educación superior en los próximos cinco años

BEIJING, China ampliará y mejorará la educación superior, con una mayor matriculación en programas de pregrado de calidad, de acuerdo con la propuesta sobre el plan que guiará el desarrollo del país durante los próximos cinco años.

(250702) — BEIJING, July 2, 2025 (Xinhua) — A graduate adjusts the mortarboard for a fellow student before the graduation ceremony at Peking University in Beijing, capital of China, July 2, 2025. Peking University held the graduation ceremony on Wednesday and conferred bachelor’s degrees to more than 4,000 graduates. (Xinhua/Chen Shuo)

El impulso de la educación superior fue especificado en la propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) para la formulación del XV Plan Quinquenal (2025-2030) de desarrollo económico y social del país.

Este documento fue adoptado en una importante sesión plenaria del Partido la semana pasada y hecho público el martes. Durante el período del XIV Plan Quinquenal, la tasa bruta de matriculación en la educación superior de China alcanzó el 60,8 por ciento, con 55 millones de estudiantes graduados de centros de altos estudios y universidades.

Zhang Nanxing, director del instituto de educación superior de la Academia Nacional de Ciencias de la Educación de China, señaló que los nuevos arreglos y requisitos han aclarado aún más la dirección estratégica para la reforma de la educación superior y el cultivo de talentos.

La propuesta ayudará a extender recursos educativos de alta calidad a más grupos, mejorando así la equidad y calidad educativa, e inyectando nuevo impulso para fomentar talento innovador de primer nivel, opinó por su parte Zeng Tianshan, subdirector del instituto de currículo y textos escolares, adjunto al Ministerio de Educación.

«Al implementar la propuesta, las universidades deberían desarrollar diseños de disciplinas y programas que coincidan con las estrategias nacionales, y mejorar la relevancia y adaptabilidad del cultivo de talentos, para así fortalecer efectivamente el rol de la educación en servir al desarrollo económico y social», agregó Zeng.

Confirmado.net – Xinhua