Estos son los feriados locales de diciembre en Ecuador 

Los feriados son fechas no recuperables, es decir que son de descanso obligatorio.

Ecuador celebra once días de feriados nacionales cada año, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Feriados. Además, cada provincia festeja un día de asueto adicional, debido a sus fiestas locales.

Hoteleros y operadores turísticos esperan una masiva presencia de turistas en los balnearios de Esmeraldas, como en el feriado del 10 de agosto pasado. Foto: Luis Freire Adrián

Sin embargo, hay industrias y actividades que no pueden paralizarse, por lo que sus trabajadores deberán continuar con su jornada aún en días libres.

El último mes del año cuenta con un feriado nacional, que corresponde al 25 de diciembre por Navidad. Sin embargo, existen celebraciones locales en ciertas zonas del país.

Feriados locales en diciembre en Ecuador

Fundación de Quito: sábado, 6 de diciembre (pasa al viernes 5)

Fundación de Loja: lunes, 8 de diciembre

Cantonización de Baños: martes, 16 de diciembre (pasa al lunes 15)

Cantonización de Salinas: lunes, 22 de diciembre

