Acuerdos internacionales: cimientos del desarrollo estratégico del Ecuador

En un entorno global interconectado, los acuerdos internacionales son más que documentos diplomáticos: constituyen el marco que da estabilidad, previsibilidad y sentido de dirección a las relaciones entre Estados. Para economías como la ecuatoriana —abierta, dolarizada y altamente dependiente de la inserción externa—, estos pactos son herramientas de soberanía moderna que permiten ampliar mercados, atraer inversión y fortalecer capacidades tecnológicas.

La arquitectura del entendimiento global

Los acuerdos internacionales proporcionan un marco de reglas claras que reduce la incertidumbre, facilita la inversión y promueve la cooperación transfronteriza. Su valor no reside únicamente en el contenido económico, sino en la confianza que generan. Al establecer compromisos mutuos, los países crean entornos de certidumbre que impulsan la innovación, el empleo y la estabilidad social.

En el caso de Ecuador, este entramado jurídico y político internacional ha sido determinante para sostener la competitividad en un contexto de dolarización. Los tratados de libre comercio, los convenios de inversión y los mecanismos de cooperación técnica actúan como amortiguadores frente a la volatilidad global, garantizando la llegada de capital, tecnología y mercados para la producción nacional.

China: un socio estratégico para el desarrollo sostenible

En los últimos años, la relación con China se ha consolidado como uno de los ejes de la política exterior ecuatoriana. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, firmado en mayo de 2023 y en vigor desde mayo de 2024, representa un salto cualitativo en la diversificación de mercados y en la modernización productiva. Con un 90% del intercambio comercial libre de aranceles —y un 60% de desgravación inmediata—, este acuerdo impulsa las exportaciones no petroleras, beneficiando a sectores emblemáticos como el camarón, el banano, el cacao, las flores y los concentrados metálicos.

El propio Gobierno estimó un incremento de entre USD 3.000 y 4.000 millones en exportaciones no petroleras en los próximos años, una cifra que no solo refleja dinamismo comercial, sino también el potencial de un modelo de cooperación basado en la complementariedad: Ecuador exporta valor natural y agroindustrial, mientras recibe tecnología, maquinaria y financiamiento para el desarrollo.

Coca Codo Sinclair: símbolo de cooperación energética

Entre los resultados más tangibles de esta relación destaca la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una de las mayores obras de infraestructura en la historia del país y el corazón del sistema hidroeléctrico nacional. Su construcción —fruto de la cooperación técnica y financiera con China— permitió ampliar de manera significativa la capacidad de generación eléctrica del Ecuador, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles e impulsando una matriz más limpia y sostenible.

Con una potencia instalada de 1.500 megavatios, Coca Codo Sinclair ha fortalecido la seguridad energética nacional y se ha convertido en un factor clave para la estabilidad del suministro eléctrico y el desarrollo industrial. Su aporte no solo se mide en megavatios, sino también en soberanía energética: gracias a esta y otras centrales hidroeléctricas, Ecuador ha podido cubrir buena parte de su demanda interna y, en épocas de alta generación, exportar electricidad a países vecinos.

El acuerdo de cooperación alcanzado en 2025 con PowerChina para la operación y mantenimiento de la central refuerza ese compromiso de largo plazo. Se trata de un modelo de gestión compartida que combina el conocimiento técnico internacional con la rectoría estatal, asegurando que la infraestructura opere con eficiencia y se preserve como un activo estratégico para las próximas décadas.

Una relación que genera estabilidad y visión de futuro

Más allá del ámbito energético, la relación Ecuador–China se ha diversificado a través de mecanismos complementarios: la adhesión del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en 2018, la reestructuración de deuda con bancos chinos en 2022 —que alivió flujos fiscales por USD 1.400 millones— y la suscripción del plan de cooperación BRI en 2025. En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia coherente orientada a fortalecer la infraestructura, estabilizar las finanzas públicas y atraer inversión bajo marcos de beneficio mutuo.

Los acuerdos internacionales no deben entenderse como concesiones diplomáticas, sino como instrumentos de política de Estado. Son la expresión de una visión que reconoce que el desarrollo sostenible requiere colaboración, apertura y capacidad de negociación. En ese sentido, el vínculo con China ha demostrado que la cooperación estratégica puede traducirse en resultados concretos: energía limpia, nuevos mercados, alivio financiero y una posición más sólida del Ecuador en el sistema internacional. Fin