«Sesgadas y mentirosas»: Trump amenaza a dos canales de EE.UU. 
August 25, 2025

«Sesgadas y mentirosas»: Trump amenaza a dos canales de EE.UU. 

  agosto 25, 2025
Según el mandatario, esta televisiones representan una «verdadera amenaza» para la democracia del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado a las cadenas estadounidenses ABC y NBC con revocar sus licencias, tras acusarlas de difundir noticias falsas, lo que, según él, representa una «verdadera amenaza» para la democracia estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Anna Moneymaker / Gettyimages.ru

«A pesar de la altísima popularidad y, según muchos, de estar estos ocho meses entre los mejores  de la historia presidencial, ABC y NBC ‘fake news’, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97 % de malas historias», escribió Trump en su cuenta de Truth Social, donde acusó a  ambas cadenas de, «sencillamente», ser «un brazo del Partido Demócrata”.

En este sentido, el mandatario se mostró a favor de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) les revoque sus licencias. «Son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia», continuó.

En una publicación separada, Trump insinuó que ambas televisiones no pagan sus cuotas de licencia anuales, que —estimó— ascienden a «millones de dólares». «Deberían ser inhabilitadas por su cobertura injusta de los republicanos y/o conservadores, pero, como mínimo, deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento», insistió.

Trump critica a menudo determinados medios de comunicación de su país, supuestamente, por difundir informaciones falsas que buscan crear una mala imagen de él. El mes pasado, el líder republicano alcanzó un acuerdo de 16 millones de dólares con CBS News por una demanda en la que acusaba a la cadena de «interferencia electoral» por editar una entrevista del 7 de octubre con la exvicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, para el programa ’60 Minutes’.

Con información de Agencia RT

