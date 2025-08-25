Urgente!

En estos lugares habrá controles preventivos de velocidad en Quito

Los operativos se implementarán hasta el 31 de agosto. 

En cuatro sectores del Distrito Metropolitano de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una dependencia del Municipio capitalino, anunció que hará operativos preventivos de control.

Estos controles se implementarán desde el lunes, 25 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto

Los controles de velocidad preventivos serán en: 

SUR

-Avenida Mariscal Sucre y Hernando Talavera, 06:30, 25 de agosto.

-Avenida Teniente Hugo Ortiz, 06:30, 26 de agosto.

-Avenida Mariscal Sucre y Carlos Bonilla, 10:00, 29 de agosto.

CHILLOS

-Avenida Ilaló y Luis Hernández, 10:00, 28 de agosto.

-Amazonas e intercambiador puente 8, 10:00, 31 de agosto.

NORTE

-Avenida Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno, 10:00, 30 de agosto.

CENTRO

-Avenida Velasco Ibarra, 14:00, 27 de agosto. (I)

Confirmado.net – El Universo

