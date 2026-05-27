Trionda: así es el balón oficial del Mundial 2026 que une a Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 ya tiene protagonista dentro del campo: el balón oficial Trionda, un esférico que simboliza la unión de Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del torneo.

La pelota con la que se jugará la Copa del Mundo del 11 de junio al 19 de julio incorpora tecnología de última generación y un diseño cargado de identidad cultural.

Trionda: el balón que marcará el ritmo del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente el balón Trionda, nombre que combina “tri” por los tres países sede y “onda”, en referencia a una ola de energía y movimiento que busca representar el espíritu del torneo.

Este será el esférico con el que competirán las 48 selecciones clasificadas, entre ellas Ecuador, que disputará su quinta Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

Un balón con identidad de tres países

El diseño del Trionda incluye símbolos representativos de cada nación anfitriona:

La hoja de arce en representación de Canadá.

El águila como símbolo de México.

Una estrella que representa a Estados Unidos.

Además, incorpora detalles dorados que homenajean el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, reforzando su carácter icónico dentro del torneo.

Tecnología de última generación en el Trionda

El balón oficial del Mundial 2026 contará con un chip interno con sensor de movimiento avanzado.Esta tecnología permitirá:

Registrar la velocidad y trayectoria del balón en tiempo real.

Enviar datos directamente al VAR.

Mejorar la toma de decisiones arbitrales durante los partidos.

Con ello, el Trionda se suma a la evolución tecnológica que la FIFA ha incorporado en los últimos mundiales.

Ecuador y su historia con los balones mundialistas

La selección ecuatoriana ha estado presente en cuatro ediciones previas de la Copa del Mundo, utilizando distintos balones oficiales:

Corea-Japón 2002: Federnova

Alemania 2006: Teamgeist

Brasil 2014: Brazuca

Catar 2022: Al Rihla

En 2026, la Tricolor disputará su quinta participación mundialista utilizando el Trionda, consolidando su presencia en la élite del fútbol internacional.

Un balón con precios y versiones para fanáticos

El Trionda ya cuenta con versiones comerciales para aficionados:

Réplica: alrededor de $50

Versión Pro: cerca de $150 (puede variar según el país)

La pelota fue presentada oficialmente en octubre del año pasado y ya genera gran expectativa entre coleccionistas y seguidores del fútbol.

El Mundial 2026, una edición histórica

La Copa del Mundo 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones y tres países anfitriones.

El torneo iniciará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, marcando una nueva era para el fútbol global.

Calendario del Mundial 2026

Sedes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá

Ecuador en el Mundial 2026

Balones históricos de la Copa del Mundo

Tecnología VAR en el fútbol moderno

Con información de – El Universo