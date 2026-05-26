El Inter Miami precisa el tipo de lesión que sufrió Messi

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026, el club no ha fijado plazos de recuperación.

El Inter Miami confirmó que el futbolista argentino Lionel Messi sufre una sobrecarga muscular, tras las molestias que lo obligaron a pedir el cambio durante el partido de liga ante el Philadelphia Union, disputado el pasado domingo.

Según el parte médico difundido por el club, el jugador experimentó un fuerte dolor en la parte posterior de la pierna durante el encuentro. Tras someterse a estudios, el diagnóstico fue una «sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo».

El Inter Miami no fijó plazos de recuperación y señaló que el regreso del capitán dependerá de su evolución clínica y funcional, a pocas semanas del inicio del Mundial, lo que genera incertidumbre sobre su preparación con la selección argentina.

Con información de – RT