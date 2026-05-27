Mundial 2026 convierte al ajolote en símbolo turístico de Ciudad de México mientras expertos alertan riesgo de extinción

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha llenado a Ciudad de México de coloridos ajolotes en murales, estaciones y trenes turísticos. Sin embargo, mientras el anfibio se transforma en imagen urbana de la capital mexicana, científicos y ambientalistas advierten que el ajolote silvestre de Xochimilco podría desaparecer en menos de un año debido a la contaminación y la pérdida de su hábitat natural.

El ajolote se toma Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

A medida que avanzan los preparativos para la Copa del Mundo 2026, el ajolote se ha convertido en uno de los símbolos visuales más utilizados en Ciudad de México.

Murales gigantes, vitrales, vagones del Tren Ligero y estaciones decoradas muestran versiones rosadas, moradas y caricaturizadas del emblemático anfibio mexicano.

La estrategia busca reforzar la identidad cultural y turística de la ciudad de cara al torneo internacional que tendrá como una de sus sedes principales al Estadio Ciudad de México.

Ambientalistas cuestionan la “ajolotización” de la capital

La campaña visual, sin embargo, ha despertado fuertes críticas de especialistas en conservación ambiental.

Michel Balam, integrante del Santuario Ajolote, aseguró que la imagen utilizada por las autoridades no representa al verdadero ajolote mexicano.

“Hay un blanqueamiento de la imagen del ajolote utilizando ajolotes que no son viables para la reinserción”, afirmó.

El ambientalista cuestionó especialmente el uso de ejemplares rosados y colores artificiales que, según explicó, corresponden a alteraciones genéticas y no a la apariencia natural del anfibio.

El ajolote de Xochimilco podría extinguirse este año

La preocupación principal gira en torno a la situación crítica del ‘Ambystoma mexicanum’, especie endémica de Xochimilco.

De acuerdo con la plataforma AxolotFinder, desarrollada con datos de la CIMA y la UNAM, el ajolote silvestre podría extinguirse localmente en aproximadamente 160 días si continúan las actuales condiciones ambientales.

La contaminación del agua, la urbanización, las especies invasoras y la pérdida del ecosistema han reducido drásticamente la población natural del anfibio.

Acusan “greenwashing” por campañas ligadas al Mundial

Especialistas y activistas consideran que la campaña urbana alrededor del ajolote busca proyectar una imagen ecológica sin resolver los problemas estructurales de conservación.

Michel Balam calificó la estrategia como “greenwashing” y sostuvo que se prioriza la estética turística sobre la protección real del ecosistema de Xochimilco.“Esta ajolotización es una falta de respeto”, expresó.

Millonaria inversión en transporte genera críticas

Parte de la renovación urbana incluyó la intervención del Tren Ligero que conecta Taxqueña con el Estadio Ciudad de México, sede inaugural del Mundial 2026.

Según reportes oficiales, la remodelación del sistema de transporte costó cerca de 2.400 millones de pesos.

Mientras tanto, organizaciones ambientales cuestionan que no existan inversiones equivalentes para rescatar el humedal donde habita el ajolote.

Redes sociales reaccionan a la polémica

La discusión también llegó a redes sociales y al debate ciudadano.

Una cumbia difundida por el Santuario Ajolote resume parte del malestar social: “Todo bien pintadito, turismo maquillado, pero abajo del reflejo el ajolote ahogado”.

Usuarios del transporte y habitantes de la capital criticaron que el proyecto priorice el aspecto visual sobre la conservación ambiental.

“En lugar de poner el tren todo bonito, mejor que ayuden al ajolote”, comentó una ciudadana identificada como Camila.

El ajolote ni siquiera forma parte oficial de la FIFA

Pese a la masiva presencia del anfibio en espacios públicos de Ciudad de México, el ajolote no forma parte oficial de la identidad visual de la FIFA para el Mundial 2026.

Además, varias de las zonas decoradas podrían quedar fuera de las áreas oficiales controladas por el organismo internacional durante el torneo.

La polémica abre un debate sobre cómo los grandes eventos deportivos utilizan símbolos culturales y ambientales mientras persisten problemas urgentes de conservación.

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Con información de – El Universo