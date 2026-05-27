China emite directrices éticas para investigación regular de datos genéticos humanos

BEIJING, El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China emitió el lunes directrices éticas para la investigación relacionada con datos genéticos humanos, con el objetivo de proteger adecuadamente los derechos e intereses legítimos de quienes participan en estudios en este campo, así como de los grupos relacionados con los mismos, y de promover el desarrollo saludable de estos trabajos investigativos.

Según las directrices, dichos datos se refieren a una diversidad de información obtenida de muestras biológicas humanas, como células, tejidos, órganos, fluidos corporales y secreciones, que pueden reflejar directamente especificidades genéticas de las personas.

En el contexto del rápido avance de las tecnologías de secuenciación genética y ómica, así como de los métodos de análisis de los datos referidos, los estudios preocupantes a estos han ofrecido un respaldo científico crucial para la investigación biomédica, la prevención de enfermedades y la medicina de precisión.

Sin embargo, los datos en cuestión y sus actividades investigativas y científicas asociadas pueden generar complejos problemas éticos, legales y sociales debido a sus características especiales, como la posibilidad de identificar a los individuos, de establecer vínculos con familiares y determinados grupos, y el impacto que pueden llegar a tener a lo largo de las generaciones.

De acuerdo con las directrices, tales actividades deben adherirse a los principios básicos de promover el bienestar, respetar la autonomía, controlar los riesgos, no causar daño y prevenir cualquier abuso, como también garantizar la equidad y la justicia.

Asimismo, su propósito ha de ser promover la salud, mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades, y fomentar tanto los intereses públicos como el bienestar humano.

Por lo tanto, es preciso seguir los principios de racionalidad científica, finalidad legítima y necesidad mínima, al tiempo que se respetan y protegen los derechos e intereses legítimos de las personas.

Las directrices señalan, además, que quienes realizan actividades científicas vinculadas con datos genéticos tienen la obligación de reforzar la protección de la privacidad genética.

No se puede explotar ni utilizar la información disponible con la intención de violar dicha privacidad.

En consecuencia, es necesario implementar las medidas correspondientes para protegerla durante todo el proceso de investigación científica y desarrollo tecnológico, en consonancia con la sensibilidad de los datos y el nivel de riesgo existente.

Con información de – Xinhua