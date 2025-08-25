Embajada de China en Ecuador celebra a 40 becarios ecuatorianos que viajarán a China

La Embajada de la República Popular China en Ecuador realizó un emotivo acto de despedida para los 40 becarios ecuatorianos seleccionados en el programa bilateral de becas 2025, quienes próximamente viajarán a China para continuar sus estudios de posgrado.

Durante la ceremonia, la Encargada de Negocios a.i. de la embajada de la República Popular de China, Wei Lin destacó la importancia de la cooperación educativa entre China y Ecuador, que en 2025 cumple 45 años de relaciones diplomáticas. Subrayó que los becarios no solo serán estudiantes, sino también “embajadores culturales” que fortalecerán los lazos de amistad y entendimiento mutuo entre ambos países.

Asimismo, recordó que China se ha comprometido a otorgar 500 becas gubernamentales adicionales a Ecuador en los próximos cinco años, impulsando la formación de talento, los intercambios académicos y la cooperación educativa bilateral.

La Embajada reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el intercambio juvenil y la cooperación entre ambos países, como parte de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina.