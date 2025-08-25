Urgente!

«Sesgadas y mentirosas»: Trump amenaza a dos canales de EE.UU. 
Embajada de China en Ecuador celebra a 40 becarios ecuatorianos que viajarán a China
Yiwu, «supermercado del mundo», ya está en el Mundial de Fútbol 2026  
China registra más de 800 millones de viajes ferroviarios durante temporada alta de verano
August 25, 2025

Embajada de China en Ecuador celebra a 40 becarios ecuatorianos que viajarán a China

  • agosto 25, 2025
  • 0
  • 117
  • 1 Min Read

La Embajada de la República Popular China en Ecuador realizó un emotivo acto de despedida para los 40 becarios ecuatorianos seleccionados en el programa bilateral de becas 2025, quienes próximamente viajarán a China para continuar sus estudios de posgrado.

Durante la ceremonia, la Encargada de Negocios a.i. de la embajada de la República Popular de China, Wei Lin destacó la importancia de la cooperación educativa entre China y Ecuador, que en 2025 cumple 45 años de relaciones diplomáticas. Subrayó que los becarios no solo serán estudiantes, sino también “embajadores culturales” que fortalecerán los lazos de amistad y entendimiento mutuo entre ambos países.

Asimismo, recordó que China se ha comprometido a otorgar 500 becas gubernamentales adicionales a Ecuador en los próximos cinco años, impulsando la formación de talento, los intercambios académicos y la cooperación educativa bilateral.

La Embajada reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el intercambio juvenil y la cooperación entre ambos países, como parte de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina.

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020