Urgente!

Venezuela rechaza «la ridícula patraña» de EE.UU. contra una organización “inexistente”
«No lo crean hasta que lo vean»: Trump sobre los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania
China dice que el despliegue de armas ofensivas de Japón cerca de la región china de Taiwán requiere alto grado de vigilancia de comunidad internacional 
Búsqueda inversa de imágenes simplificada: una guía completa para principiantes
November 24, 2025

«No lo crean hasta que lo vean»: Trump sobre los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

  • noviembre 24, 2025
  • 0
  • 161
  • 2 Min Read

El mandatario estadounidense vaticinó que «algo bueno podía estar sucediendo”.

Donald Trump se pronunció este lunes en sus redes sociales sobre los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania tras la difusión de su plan para llegar a un acuerdo.

«¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania?», planteó el presidente estadounidense en un mensaje en Truth Social. «No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo«, concluyó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó que no hay planes para negociar con EE.UU. sobre la cuestión ucraniana esta semana. «Por ahora no. Quiero recordar que el presidente [Vladímir] Putin ha dicho que seguimos abiertos a este tipo de contactos y negociaciones. Por ahora no hay nada concreto sobre las negociaciones con nosotros», aseveró.

Negociaciones sobre el plan de EE.UU.

  • La delegación ucraniana, encabezada por el jefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, Andréi Yermak, ha celebrado el domingo la primera consulta con sus socios occidentales en Ginebra, Suiza, sobre el plan de paz de la Administración estadounidense de Donald Trump para poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú.
  • Tras la reunión, el secretario dEstado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó: «Hoy ha sido el mejor día que hemos tenido en los 10 meses que llevamos trabajando» en la resolución del conflicto.
  • Según numerosas filtraciones, el plan de Trump incluye la no entrada de Ucrania en la OTAN, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales y la reducción del número de efectivos del Ejército ucraniano.
  • Sin embargo, gran cantidad de reportes indica que Vladímir Zelenski y sus socios europeos no están contentos con la iniciativa y rechazan sus puntos clave.
  • El pasado viernes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que el plan de resolución del conflicto ucraniano propuesto por Washington fue discutido ya antes de la reunión en Alaska, y Rusia está dispuesta a «mostrar la flexibilidad» que se propone.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024