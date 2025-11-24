El mandatario estadounidense vaticinó que «algo bueno podía estar sucediendo”.

Donald Trump se pronunció este lunes en sus redes sociales sobre los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania tras la difusión de su plan para llegar a un acuerdo.

«¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania?», planteó el presidente estadounidense en un mensaje en Truth Social. «No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo«, concluyó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó que no hay planes para negociar con EE.UU. sobre la cuestión ucraniana esta semana. «Por ahora no. Quiero recordar que el presidente [Vladímir] Putin ha dicho que seguimos abiertos a este tipo de contactos y negociaciones. Por ahora no hay nada concreto sobre las negociaciones con nosotros», aseveró.

Negociaciones sobre el plan de EE.UU.

La delegación ucraniana, encabezada por el jefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, Andréi Yermak, ha celebrado el domingo la primera consulta con sus socios occidentales en Ginebra, Suiza, sobre el plan de paz de la Administración estadounidense de Donald Trump para poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú.

Tras la reunión, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó: «Hoy ha sido el mejor día que hemos tenido en los 10 meses que llevamos trabajando» en la resolución del conflicto.

que llevamos trabajando» en la resolución del conflicto. Según numerosas filtraciones, el plan de Trump incluye la no entrada de Ucrania en la OTAN , el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales y la reducción del número de efectivos del Ejército ucraniano.

, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como y la reducción del número de efectivos del Ejército ucraniano. Sin embargo, gran cantidad de reportes indica que Vladímir Zelenski y sus socios europeos no están contentos con la iniciativa y rechazan sus puntos clave.

El pasado viernes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que el plan de resolución del conflicto ucraniano propuesto por Washington fue discutido ya antes de la reunión en Alaska, y Rusia está dispuesta a «mostrar la flexibilidad» que se propone.

Confirmado.net – RT