Venezuela rechaza «la ridícula patraña» de EE.UU. contra una organización “inexistente”
November 24, 2025

Venezuela rechaza «la ridícula patraña» de EE.UU. contra una organización “inexistente”

  • noviembre 24, 2025
  • 0
  • 30
  • 4 Min Read

La Cancillería se refirió así a la maniobra del secretario de Estado, Marco Rubio, de designar como «terrorista» a un supuesto «Cartel de los Soles”.  

El Gobierno de Venezuela rechazó la anunciada maniobra del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de designar como organización terrorista al «inexistente Cartel de los Soles» a partir de este lunes.

Para Caracas, la estrategia busca reeditar «una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

En su cuenta de Telegram, el canciller venezolano Yván Gil vaticinó que la maniobra de Washington «seguirá la suerte» de otras estrategias de agresión: «Fracasar”.

El texto oficial considera «necio» que Venezuela «pierda pierda parte de su valioso tiempo de gobernar» para responder a los señalamientos infundados, pero destaca la unidad y cohesión para atender «la vida nacional en todas sus dimensiones».

En esa línea, Caracas insta a la administración estadounidense a «rectificar esta errática política de agresiones y amenazas«, que son repudiadas incluso por grandes sectores sociales en EE.UU. y «que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe».

Del mismo modo, reitera que la política de hostilidades no contribuye «a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas». No obstante, el Gobierno venezolano ratifica que se mantendrá en «perfecta unión popular, policial y militar» para resguardar la paz y los intereses del país.

«Y con el Libertador Simón Bolívar decimos en voz alta: La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y todo cuanto me es precioso en este mundo», finaliza el comunicado.

Agresión de EE.UU.

EE.UU. ya desde hace varios meses mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela y realiza bombardeos contra lanchas en el Caribe, que han dejado más de 70 personas muertas, intentando justificar sus acciones hostiles y unilaterales como parte de la lucha antidrogas. 

En paralelo, Washington ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico, cuya existencia no ha sido reseñada por ningún organismo internacional de lucha contra el tráfico de drogas.

Meses atrás, el exboina verde y mercenario estadounidense Jordan Goudreau sugirió la tesis de que esa supuesta organización habría sido creada décadas atrás por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.

Maduro ha calificado de manera reiterada las maniobras de la Casa Blanca como una campaña de desprestigio contra su Administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. En esa línea, denunció que esta estrategia busca manchar la imagen del país suramericano y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces».

Asimismo, alertó que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Muchos países apoyaron Caracas y criticaron la agresión de EE.UU. Desde Rusia denunciaron que Washington utiliza pretextos falsos para crear otro foco de inestabilidad en la región.

Desde Rusia, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, María Zajárova, afirmó: «La lucha contra las drogas no debe usarse como herramienta de presión contra Estados soberanos. Nos oponemos al uso de la fuerza para interferir en los asuntos internos», dijo.

Confirmado.net – RT

