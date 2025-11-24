AMT aplica controles de tránsito en Quito: estos son los operativos que se realizarán hasta el 30 de noviembre

Según el Municipio, la entidad de tránsito busca prevenir siniestros viales.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito ejecutará operativos de control en distintos sectores de la capital.
El Municipio de Quito informó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros de tránsito y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Estos se implementarán desde este lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.
Este lunes, 24 de noviembre, se tenía previsto un operativo de control de placas y toda contravención visualizada en la av. Simón Bolívar, en el sector Argelia, entre las 07:00 y las 09:00.
Estas acciones seguirán en el resto de la semana:
Martes, 25 de noviembre
Operativo de control de vehículos polarizados y contravenciones visualizadas en vía.
– Horario: De 13:00 a 15:00.
– Lugar: Avenida Simón Bolívar, sector Forestal.
Miércoles, 26 de noviembre
– Operativo de control a vehículos pesados.
– Horario: De 16:00 a 18:00.
Lugar: Avenida Simón Bolívar, sector Más Gas.
Jueves, 27 de noviembre
– Operativo de control de placas y contravenciones visualizadas en vía.
– Horario: De 08:00 a 10:00.
– Lugar: Avenida Simón Bolívar, sector Santa Rosa.
Viernes, 28 de noviembre
– Operativo de control de alcohol.
– Horario: De 10:00 a 12:00.
– Lugar: Avenida Simón Bolívar, sector Nayón.
Viernes, 28 de noviembre (noche)
– Operativo de control para seguridad vial.
– Horario: De 21:00 a 00:00.
– Lugar: Kilómetro 8 de la Ruta Viva (entre km 8 y 9).
Sábado, 29 de noviembre
– Operativos de control para la seguridad vial.
– Horario: De 21:00 a 00:00.
– Lugar: Universidad Internacional (avenida Simón Bolívar, sector Más Gas, ambos sentidos), La Argelia (Simón Bolívar y Princesa Toa S–N).
Tarde
– Operativo de control de placas y contravenciones visualizadas en vía.
– Horario: De 16:00 a 18:00
– Lugar: Avenida Simón Bolívar, sector Argelia.
Domingo, 30 de noviembre
– Operativo de control de placas.
– Horario: De 14:00 a 16:00.
– Lugar: Avenida Ruta Viva y km 8. (I)
Confirmado.net – El universo