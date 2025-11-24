China dice que el despliegue de armas ofensivas de Japón cerca de la región china de Taiwán requiere alto grado de vigilancia de comunidad internacional 

BEIJING, El despliegue de armas ofensivas de Japón cerca de la región china de Taiwán es un acto extremadamente peligroso y requiere un alto grado de vigilancia de los países vecinos y la comunidad internacional, afirmó hoy lunes una portavoz de la cancillería china.

La vocera Mao Ning hizo estos comentarios en una rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta relacionada con el tema, indicando que las acciones de Japón hacen escalar deliberadamente las tensiones regionales y provocan confrontación militar.

Teniendo en cuenta los comentarios erróneos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, dicho acto constituye un hecho sumamente peligroso y requiere una mayor vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional, añadió Mao.

Asimismo, dijo que la Proclamación de Potsdam estipula expresamente que no se permitirá el «rearme para la guerra» de Japón, y agregó que la Constitución japonesa, que consagra el pacifismo, también desarrolló la política exclusivamente defensiva de este país.

Es alarmante, sin embargo, que en los últimos años, Japón haya reajustado restrictivo su política de seguridad y defensa, aumentado el presupuesto de defensa año tras año, flexibilizado las restricciones a la exportación de armas, haya buscado desarrollar armas ofensivas y planeado abandonar sus tres principios no nucleares, manifestó la voz.

Igualmente, sostuvo que «los provocadores de derecha de Japón están utilizando todos los medios para liberarse de la constitución pacifista, yendo más lejos en el camino del fortalecimiento militar, y llevando a Japón ya la región a resultados desastrosos».

Al recordar que este año se cumple el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la recuperación de Taiwán, Mao reafirmó que China no permitirá de manera alguna que las fuerzas de extrema derecha en Japón hagan retroceder el curso de la historia, como tampoco la interferencia externa de cualquier tipo en la región de Taiwán, ni el resurgimiento del militarismo japonés.

El portavoz subrayó, además, que China cuenta con la determinación y la capacidad para defender su soberanía nacional y la integridad territorial.

Confirmado.net – Xinhua