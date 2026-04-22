Presidente de Ecuador anuncia nuevas autoridades en Ministerios de Salud y Energía

QUITO, El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes la designación de nuevas autoridades en los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía, en medio de cuestionamientos provenientes de diversos sectores sociales y ciudadanos respecto a la gestión de ambas carteras de Estado.

«Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Precisó que el Ministerio de Salud, que hasta ahora estaba a cargo de la vicepresidenta del país, María José Pinto, contará con un nuevo titular: Jaime Bernabé Erazo, quien asumirá la cartera de Estado de forma inmediata.

Bernabé Erazo será el sexto ministro en liderar la cartera sanitaria, cuyo último titular dejó el cargo en noviembre de 2025, tras lo cual el mandatario encargó la gestión del ministerio a María José Pinto, quien ha sido objeto de críticas por la gestión en el área de salud y por el manejo de la comunicación institucional.

En tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía, en la actualidad bajo la dirección de Inés Manzano desde octubre de 2024, contará con un nuevo titular a partir del 30 de abril, según señaló el mandatario, sin dar a conocer el nombre del reemplazo.

«Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red (energética) del país», indicó Noboa, quien además, señaló que esas decisiones son necesarias «para fortalecer la lucha por el país».

El presidente anunció, asimismo, medidas de alivio para las familias ecuatorianas afectadas por las altas temperaturas registradas en los últimos días en el país andino, especialmente en la región Costa.

En ese contexto, informó la implementación de un subsidio en la planilla eléctrica de hasta 180 kilovatios hora (kWh) para hogar en las zonas impactadas por la denominada «tormenta solar» (ola de calor).

«Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias», subrayó.

Entre marzo y abril de 2026, la demanda de energía eléctrica se ha incrementado en la región Costa de Ecuador debido a las altas temperaturas, lo que ha llevado a un mayor uso de aires acondicionados y ventiladores por parte de la ciudadanía.

Con información de Xinhua