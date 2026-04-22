Primera línea de transporte ferroviario que cruza el río Yangtse en Shanghai completa tendido de vías

SHANGHAI, La línea 22 del metro de Shanghai, el primer proyecto de transporte ferroviario de la ciudad en cruzar el río Yangtse, ensamblado hoy martes el tendido total de sus vías, lo que marca un nuevo paso adelante en el desarrollo integrado del delta del río Yangtse.

Esta línea, también conocida como Línea de Chongming, acortará la distancia entre la isla del mismo nombre y el centro de Shanghai una vez sea completada, mejorará aún más la comodidad del transporte regional e inyectará un nuevo impulso al desarrollo integrado del delta.

Chongming es la tercera isla más grande de China y se formó a partir de los sedimentos depositados por el río.

Con un recorrido desde la estación Jinji Road en la Nueva Área de Pudong de la metrópoli oriental hasta la estación Yu’an en la isla Chongming, la línea 22 se extiende por más de 42 kilómetros y ha sido diseñada para alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora.

Cruza el Yangtse dos veces a través de la isla Changxing y cuenta con un total de ocho estaciones.

Con información de Xinhua