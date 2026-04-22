Quito suspende 153 obras en 2026 y alerta: el 73 % se construía sin licencia

El Quito enfrenta una creciente problemática de informalidad en el sector de la construcción. En lo que va de 2026, el Municipio ha suspendido 153 obras, de las cuales la mayoría carecía de licencia, según datos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), lo que evidencia un riesgo estructural para la ciudad.

153 obras suspendidas en lo que va de 2026

La Agencia Metropolitana de Control confirmó que las suspensiones responden a incumplimientos normativos, especialmente por la falta de permisos de construcción y planes de seguridad.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Tumbaco, donde una obra fue ratificada en suspensión tras detectarse el colapso de elementos estructurales que pusieron en riesgo a trabajadores y viviendas cercanas.

El 73 % de las construcciones no tenía licencia

Según la AMC, el dato más alarmante es que el 73 % de las obras suspendidas no contaban con licencia de construcción, lo que refleja un patrón de informalidad persistente en el Distrito Metropolitano.

El supervisor metropolitano Gustavo Chiriboga advirtió que muchas construcciones se ejecutan sin cumplir normas técnicas básicas, lo que genera riesgos tanto para los obreros como para los vecinos.

Tumbaco, una de las zonas más críticas

En sectores como Tumbaco, la situación es aún más preocupante.

Un análisis municipal reveló que apenas el 30 % de las edificaciones cuenta con permisos legales.

En 2025, esta zona registró 124 suspensiones, superando a otras administraciones zonales del distrito.

Cómo actúa la Agencia Metropolitana de Control

La Agencia Metropolitana de Control cuenta con 22 inspectores distribuidos en las administraciones zonales para verificar el cumplimiento de normas.

Su trabajo se basa en:

Denuncias ciudadanas

Patrullajes técnicos

Requerimientos institucionales

Cuando se detecta una irregularidad, se procede a la suspensión inmediata de la obra y se inicia un proceso administrativo sancionador.

Multas y sanciones por construcción ilegal

Las infracciones pueden derivar en sanciones económicas que van entre 50 y 100 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del caso y el área construida.

En algunos procesos, las multas pueden alcanzar hasta $24.000, además de la paralización total de la obra.

Informalidad en la construcción: un problema estructural

Las autoridades señalan que la informalidad responde a múltiples factores: desconocimiento, falta de control o incumplimiento deliberado de la normativa.

El proceso de licenciamiento incluye la revisión técnica de planos por entidades como el Colegio de Arquitectos de Pichincha, antes de la aprobación final por las administraciones zonales.

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Con información de El Universo