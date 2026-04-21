Carreras más demandadas en la Universidad de Guayaquil en 2026: Medicina lidera y crecen opciones tecnológicas

La Universidad de Guayaquil revela un cambio clave en las preferencias académicas de los bachilleres en 2026: las carreras tradicionales siguen liderando, pero las opciones tecnológicas y de rápida empleabilidad ganan terreno en un contexto de transformación educativa y laboral.

Tendencias 2026: más tecnología y empleabilidad

En el nuevo periodo académico, miles de aspirantes priorizan carreras que garanticen inserción laboral rápida, flexibilidad y conexión con el mundo digital.

Un total de 45.880 postulantes se registraron, de los cuales 27.286 rindieron el examen para acceder a uno de los 8.660 cupos disponibles.

La mayoría proviene de la provincia del Guayas, reflejando el peso local en la demanda educativa.

Entre las novedades, destaca la incorporación de carreras como Mecatrónica, así como el impulso de áreas innovadoras como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, esta última en modalidad completamente virtual.

Top 10 de carreras más demandadas

Las preferencias de los estudiantes mantienen una base tradicional, pero con alta competitividad. Estas son las carreras más solicitadas:

Medicina

Educación Inicial

Derecho

Enfermería

Ingeniería Industrial

Psicología

Gastronomía

Odontología

Administración de Empresas

Educación Básica

Medicina continúa liderando el ranking, consolidándose como la carrera más demandada en los últimos años.

Nuevas carreras y expansión académica

La universidad también apuesta por diversificar su oferta:

Mecatrónica : nueva carrera con 80 cupos

: nueva carrera con 80 cupos Agropecuaria en Vinces : expansión territorial con 80 plazas

: expansión territorial con 80 plazas Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: modalidad virtual con 90 cupos

Estas opciones responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y digitales en el mercado laboral.

Perfil del nuevo estudiante universitario

El perfil de los aspirantes en 2026 muestra cambios importantes:

Edad promedio: 22 años

Mediana: 19 años

Mayoría de estudiantes del Guayas (95 %)

También se evidencia una mayor diversidad en trayectorias: algunos ingresan inmediatamente tras el bachillerato, mientras otros retoman estudios luego de pausas.

Concentración estudiantil y cambios regionales

De una población total que supera los 56.000 estudiantes, más de 54.000 pertenecen al Guayas.

Sin embargo, provincias como Los Ríos, El Oro y Santa Elena mantienen una presencia relevante.

La universidad señala que esta tendencia responde al fortalecimiento de instituciones en otras provincias, lo que reduce la migración estudiantil hacia Guayaquil.

Carreras con mayor número de estudiantes

Aunque Medicina lidera la demanda, la mayor concentración estudiantil se da en:

Educación Básica

Ingeniería Industrial

Educación Inicial

Pedagogía de la Informática

Comunicación

Economía

Software

Administración de Empresas

Esto se debe, en gran parte, a la mayor oferta de cupos en estas áreas.

Educación flexible: clave en la elección

La expansión de modalidades presencial, híbrida y virtual ha permitido que estudiantes de distintas provincias accedan a formación sin necesidad de trasladarse permanentemente.

Este modelo ha sido determinante para adaptar la oferta académica a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas del país.

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Con información de El Universo