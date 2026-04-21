Feriado por el Día del Trabajo en Ecuador: estos son los dos días oficiales y el descanso extendido en 2026

Ecuador se prepara para el feriado por el Día del Trabajo, que en 2026 tendrá una particularidad: además del día oficial, el Gobierno dispuso una jornada adicional que extenderá el descanso para miles de trabajadores en todo el país.

¿Cuáles son los días oficiales del feriado?

El feriado nacional corresponde al viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora la lucha histórica por los derechos laborales.

Sin embargo, mediante el Decreto Ejecutivo 354, el presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril, generando así un descanso prolongado.

En la práctica, los ecuatorianos tendrán un feriado que se extiende:

Jueves 30 de abril (día adicional no recuperable)

Viernes 1 de mayo (feriado oficial)

Fin de semana: sábado 2 y domingo 3 de mayo

Origen del Día del Trabajo

El Día del Trabajo tiene su origen en una histórica protesta obrera ocurrida en 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral.

Este hecho marcó un hito en la reivindicación de los derechos laborales a nivel mundial y dio paso a mejoras en las condiciones de trabajo en diversos países.

¿El 30 de abril es feriado oficial?

Aunque será un día de descanso obligatorio, el 30 de abril no forma parte del calendario oficial de feriados 2026, publicado previamente por el Viceministerio de Turismo.

La jornada fue decretada de manera excepcional y no será recuperable, lo que implica que tanto el sector público como el privado deberán acatar la disposición.

Próximos feriados en Ecuador

Tras el descanso por el Día del Trabajo, el siguiente feriado nacional será el 24 de mayo, cuando se conmemora la Batalla de Pichincha.

Este feriado será trasladado al lunes 25 de mayo, permitiendo nuevamente un fin de semana largo para los ciudadanos.

Impacto del feriado en el país

Los feriados prolongados suelen dinamizar sectores como el turismo, el comercio y la gastronomía, especialmente en destinos de la Costa y la Sierra.

Además, representan una oportunidad para el descanso y la reactivación económica interna, en medio de un calendario que contempla once feriados nacionales al año, más uno adicional por provincia.

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Con información de El Universo