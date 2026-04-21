Rusia hace gratuitos los trasplantes de manos para sus ciudadanos

Los trasplantes de riñón tampoco tendrán costo alguno a partir de 2026.

Los trasplantes de mano se han convertido en un procedimiento gratuito para los rusos y ahora están incluidos en la lista de servicios cubiertos por el seguro médico obligatorio.

Los trasplantes de riñón serán también gratuitos a partir de 2026, según un documento del Gobierno citado por RIA Novosti.

La jefa de cirugía plástica de Moscú y del Ministerio de Salud de Rusia, Natalia Mánturova, explicó que en algunos pacientes, debido a la gravedad de las lesiones de las extremidades superiores, las cirugías reconstructivas no son suficientes y «la única oportunidad» es el trasplante de un complejo de tejidos donados.

El 10 de marzo ya se realizaron con éxito en Moscú varios trasplantes de manos dentro de este programa, en el Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovski.

Además, en agosto de 2025 el Gobierno asignó más de 60.000 millones de rublos (casi 800 millones de dólares) para ampliar la atención médica gratuita de alta tecnología en el marco del seguro médico obligatorio, incluida la trasplantología y otras áreas complejas como la cirugía cardiovascular, la neurocirugía y la oncología.

Con información de RT