Auge de lectura digital atrae a más chinos hacia los libros

NANCHANG, El rápido aumento de la lectura digital está animando a más chinos a desarrollar hábitos de lectura, a medida que el acceso a los libros y las tasas generales de lectura continúan creciendo, en consonancia con un impulso nacional para construir una sociedad amante de los libros.

Las cifras publicadas el lunes en la quinta Conferencia Nacional sobre Lectura muestran que la tasa general de lectura de adultos en China ha alcanzado el 82,3 por ciento, mientras que el número de libros leídos por persona, tanto impresos como digitales, aumentó a 8,39 en 2025.

Los datos, procedentes de una encuesta nacional de lectura y del Informe de Lectura Digital de China 2025, reflejan una creciente población lectora cada vez más apoyada por los formatos.

La conferencia se inauguró en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, en el este de China, coincidiendo con el lanzamiento de la primera Semana Nacional de la Lectura de China, que se extiende hasta el domingo.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la cultura de la lectura en China.

La encuesta revela que el 80,8 por ciento de los adultos chinos ya disfrutan de la lectura digital a través de formatos como libros electrónicos, literatura en línea, audiolibros y resúmenes en vídeo.

La posibilidad de escuchar libros durante los desplazamientos o leer novelas por entregas en dispositivos móviles ha facilitado y hecho más accesible la lectura, contribuyendo a ampliar la participación, según los resultados.

A finales de 2025, la base de usuarios de lectura digital en China alcanzó los 689 millones, un 2,95 por ciento más que el año anterior, mientras que el número total de obras de lectura digital superó los 70 millones.

El mercado de la lectura digital casi se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 30.250 millones de yuanes (unos 4.400 millones de dólares) a 59.480 millones de yuanes, lo que indica un fuerte crecimiento tanto de la oferta como de la demanda.

Este crecimiento del mercado se atribuye en parte a la evolución de la literatura en línea hacia una industria cultural más amplia.

«La esencia de la lectura reside en permitir que las historias trasciendan fronteras y se integren en la vida cotidiana», afirmó Xie Lanfang, vicepresidenta del Grupo Yuewen, señalando que el contenido se extiende cada vez más al consumo cultural presencial ya las experiencias interactivas.

Reconociendo la importancia de la lectura para fortalecer el desarrollo ético e intelectual y fomentar la innovación y la creatividad, China ha impulsado iniciativas para construir una sociedad amante de los libros.

Para reforzar el apoyo institucional, una normativa para la promoción de la lectura a nivel nacional, que entró en vigor en febrero, establece medidas para mejorar las instalaciones y los servicios de lectura, así como para fortalecer los mecanismos pertinentes.

La normativa designa la cuarta semana de abril de cada año como la Semana Nacional de la Lectura, que se celebra por primera vez este año.

Durante la próxima semana, se llevarán a cabo eventos de lectura en todo el país, incluyendo conferencias, ferias del libro, tertulias literarias y donaciones de libros, todos ellos con el objetivo de promover la lectura entre el público.

«Las instalaciones de servicios de lectura han mejorado, y la concienciación y la satisfacción del público son relativamente altas», indicó Feng Shixin, presidente de la Academia China de Prensa y Publicaciones, agregando que se necesitan mayores esfuerzos para mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio.

A pesar del aumento de los formatos digitales, la lectura tradicional se mantiene firme.

La encuesta revela que el 45,9 por ciento de los adultos aún prefiere leer libros impresos, especialmente las obras literarias, lo que indica una demanda constante de lectura inmersiva y profunda.

Wu Shulin, presidente de la Asociación de Editores de China, considera que, en la era digital, la lectura profunda sigue siendo fundamental para el crecimiento personal, el éxito profesional y la formación moral.

Wu hizo un llamado a brindar mayor orientación sobre la lectura digital ya impulsar una cultura de lectura profunda, animando a los lectores a pasar de la «navegación fragmentada» a la «lectura profunda”.

Con información de Xinhua