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Universidad Católica, único invicto y nuevo líder de la Liga Ecuabet 2026
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April 21, 2026

Universidad Católica, único invicto y nuevo líder de la Liga Ecuabet 2026

  • abril 21, 2026
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La Universidad Católica de Quito atraviesa uno de sus mejores momentos en la Liga Ecuabet: es el único equipo invicto del torneo y se consolidó como líder tras su reciente victoria, ilusionando a su hinchada con la posibilidad de lograr su primer título de liga.

Victoria clave para tomar el liderato

El “Trencito Azul” derrotó 2-0 a Libertad FC con goles de Jhon Cancellor y Byron Palacios.

Con este resultado, el equipo sumó 19 puntos y se ubicó en la cima de la tabla por diferencia de gol, igualando en unidades con Independiente del Valle.

El único invicto del campeonato

El conjunto dirigido por Diego Martínez ha demostrado regularidad y solidez a lo largo del torneo:

  • 5 victorias
  • 4 empates
  • 0 derrotas

Además, es el segundo equipo más goleador del certamen con 15 tantos, solo por detrás de Independiente del Valle.

Un proyecto que apunta al título

La Universidad Católica de Quito ha apostado por un proceso integral que combina:

  • Desarrollo de divisiones formativas
  • Fichajes estratégicos mediante scouting
  • Consolidación de una estructura competitiva

Este modelo ya dio frutos con la obtención de la Copa Ecuador 2025, el primer título nacional del club.

Ahora, el gran objetivo es conquistar la liga ecuatoriana, un logro que se le ha escapado en varias ocasiones en instancias finales.

Rendimiento ante rivales directos

El equipo capitalino ya ha enfrentado a clubes importantes como:

  • Barcelona SC
  • Liga de Quito
  • Emelec

En todos estos encuentros logró mantenerse invicto, lo que refuerza su candidatura como serio aspirante al título.

Lo que viene en la Liga Ecuabet

El torneo se definirá en un hexagonal final con partidos de ida y vuelta entre los mejores equipos de la fase inicial.

En la próxima jornada, Universidad Católica recibirá a Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa, con la misión de sostener el liderato.

  • Tabla de posiciones de la Liga Ecuabet 2026
  • Resultados y calendario del campeonato ecuatoriano
  • Equipos favoritos para ganar la Liga Ecuabet
  • Análisis del rendimiento de clubes ecuatorianos

Con información de El Universo

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