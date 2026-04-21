Izquierdista lidera por 14.092 votos carrera por segundo lugar para el balotaje en Perú

El candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda) supera por 14.092 votos a Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha) en la carrera por avanzar en el segundo lugar al balotaje presidencial en Perú, informó este lunes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 93,57 por ciento del escrutinio.

«Actas contabilizadas al 93,57 por ciento: Roberto Sánchez: 12,00 por ciento (1.893.819 votos). Rafael López Aliaga: 11,91 por ciento (1.879.727 votos)», indicó la ONPE a través de la página web especial que ha dispuesto para el conteo.

En la primera posición del conteo se mantiene Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), con el 17,05 por ciento de los votos entre los cerca de 27,3 millones de ciudadanos convocados a sufragar.

El viernes, Sánchez aventajaba a López Aliaga por 13.223 votos, por lo que su ventaja se ha ampliado este lunes en 859 votos más.

El domingo 12 y el lunes 13, Perú celebró comicios generales para elegir a un nuevo presidente y nuevos representantes para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La ONPE continúa contabilizando los votos con resultados parciales que hacen inminente la celebración de un balotaje el 7 de junio, pues para que un candidato gane en primera vuelta necesita obtener el 50 por ciento más uno de los votos válidos.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones, ente encargado de vigilar el proceso electoral, estimó el sábado que los resultados al 100 por ciento de las elecciones se conocerán en la primer quincena de mayo, debido a la alta cantidad de actas de sufragio que han sido observadas y se encuentran en proceso de ser resueltas.

Con información de AGENCIA SPUTNIK