Este tipo de aceite trae beneficios inesperados para el cerebro 

Los expertos señalan la importancia del tipo de aceite que se consume día a día.

Expertos en nutrición humana y salud mental de universidades de Estados Unidos, España y Países Bajos han publicado un estudio que revela que el aceite de oliva extra virgen puede mejorar la salud del cerebro al actuar a través de las bacterias del intestino.

Durante dos años, los científicos analizaron los casos de 656 adultos de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Quienes consumían aceite de oliva virgen extra obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y pensamiento, y tenían una mayor variedad de bacterias buenas en el intestino que quienes usaban aceite refinado.

Los autores identificaron bacterias específicas, como la ‘Adlercreutzia’, relacionadas con estos beneficios. Jiaqi Ni, investigadora del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña, explicó que «no todos los aceites de oliva aportan beneficios a la función cognitiva», subrayando la importancia de elegir la versión extra virgen.

Jordi Salas-Salvadó, investigador principal del trabajo, afirmó: «Esta investigación refuerza la idea de que la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad; el aceite de oliva virgen extra no solo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento».

Nancy Babio y Stephanie Nishi, codirectoras del estudio, recomiendan priorizar el aceite de oliva extra virgen como una estrategia sencilla y accesible para cuidar la salud cerebral en una población que envejece.

Con información de RT