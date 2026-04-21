Urgente!

Universidad Católica, único invicto y nuevo líder de la Liga Ecuabet 2026
Izquierdista lidera por 14.092 votos carrera por segundo lugar para el balotaje en Perú
Este tipo de aceite trae beneficios inesperados para el cerebro 
Presidente colombiano dice que líderes de Argentina y Chile sufren un «deterioro profundo»
April 21, 2026

Este tipo de aceite trae beneficios inesperados para el cerebro 

  • abril 21, 2026
  • 0
  • 401
  • 2 Min Read

Los expertos señalan la importancia del tipo de aceite que se consume día a día.

Expertos en nutrición humana y salud mental de universidades de Estados Unidos, España y Países Bajos han publicado un estudio que revela que el aceite de oliva extra virgen puede mejorar la salud del cerebro al actuar a través de las bacterias del intestino.

Durante dos años, los científicos analizaron los casos de 656 adultos de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Quienes consumían aceite de oliva virgen extra obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y pensamiento, y tenían una mayor variedad de bacterias buenas en el intestino que quienes usaban aceite refinado.

Los autores identificaron bacterias específicas, como la ‘Adlercreutzia’, relacionadas con estos beneficios. Jiaqi Ni, investigadora del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña, explicó que «no todos los aceites de oliva aportan beneficios a la función cognitiva», subrayando la importancia de elegir la versión extra virgen.

Jordi Salas-Salvadó, investigador principal del trabajo, afirmó: «Esta investigación refuerza la idea de que la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad; el aceite de oliva virgen extra no solo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento».

Nancy Babio y Stephanie Nishi, codirectoras del estudio, recomiendan priorizar el aceite de oliva extra virgen como una estrategia sencilla y accesible para cuidar la salud cerebral en una población que envejece.

Con información de RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Salud

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Salud Titulares

Una nueva técnica de resonancia magnética mejora

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Restos de comida quemada documentan la gastronomía

Un estudio arqueobotánico pionero de residuos de alimentos quemados en la

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Un estudio revela que en España las

Un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), junto con la

admin
enero 25, 2024
Salud Titulares

Investigadores observan que el alcohol puede ayudar

Investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing (China) han realizado

admin
enero 29, 2024