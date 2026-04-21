Presidente colombiano dice que líderes de Argentina y Chile sufren un «deterioro profundo»

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que los presidentes de Argentina y Chile atraviesan un deterioro profundo, en respuesta a un estudio internacional que afirma que América Latina experimenta un giro a la derecha.

«En este momento, si (el presidente argentino, Javier) Milei y (el mandatario chileno, José Antonio) Kast fueran a elecciones, perderían. El deterioro de los liderazgos de derecha en Argentina y Chile son profundos y sustanciales», aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Petro respondió de este modo a un estudio de la fundación alemana Konrad Adenauer, donde se afirma que desde 2022 nueve de 15 países latinoamericanos eligieron gobiernos identificados con la derecha.

El proceso habría comenzado en 2023, con el triunfo de Milei en Argentina, y tuvo su última manifestación en 2025, con los triunfos de Rodrigo Paz, en Bolivia, y de José Antonio Kast, en Chile.

En el caso colombiano, el documento señala que el país mantiene su inclinación hacia la izquierda bajo el liderazgo de Petro, aunque advierte que el panorama podría modificarse con el calendario electoral previsto.

El análisis también describe la consolidación de corrientes de extrema derecha en la región, con liderazgos como los de Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, caracterizados por agendas centradas en seguridad, libre mercado y oposición a gobiernos de izquierda, así como por estrategias comunicacionales orientadas a mostrarse cercanos a la ciudadanía.

Asimismo, identifica una derecha más institucional —representada por líderes como Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador) y el propio Paz—, enfocada en la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la corrupción y la atracción de inversión.

El informe concluye que el «giro» político no responde necesariamente a cambios ideológicos, sino a un «voto de castigo» contra gobiernos de izquierda afectados por crisis económicas, corrupción, inseguridad y promesas incumplidas.

La Fundación Konrad Adenauer es un centro de investigación vinculado a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, partido conservador de centroderecha.

Con información de AGENCIA SPUTNIK