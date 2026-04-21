Metro de Quito reanuda operaciones con normalidad tras falla técnica que paralizó el servicio

El sistema del Metro de Quito opera con total normalidad este martes 21 de abril, luego de varias horas de suspensión el día anterior por un incidente técnico que afectó sus sistemas de comunicación y seguridad.

Operación restablecida en toda la red

La empresa informó que todas las estaciones y accesos están habilitados y funcionando sin inconvenientes.

Desde la tarde del lunes, el servicio fue restablecido progresivamente hasta retomar la operación completa.

“Nos encontramos operando con normalidad”, indicó el Metro en su reporte oficial, confirmando que no existen restricciones para los usuarios este martes.

¿Qué provocó la suspensión del servicio?

La interrupción se produjo el lunes 20 de abril, cuando se decidió detener la operación comercial como medida preventiva.

El objetivo fue garantizar la seguridad de los pasajeros ante un incidente técnico que comprometía el correcto funcionamiento del sistema.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el problema estuvo relacionado con fallas intermitentes en los sistemas de comunicación, esenciales para:

Videovigilancia

Radiocomunicaciones

Monitoreo en estaciones

Estas fallas impedían asegurar condiciones óptimas de operación.

Trabajo técnico para restablecer el servicio

El equipo técnico detectó alertas desde las 02:30 del lunes, cuando se registraron caídas en los enlaces de comunicación.

A partir de ese momento, se activaron protocolos para resolver el problema en el menor tiempo posible.

Tras varias horas de trabajo, el sistema logró estabilizarse, permitiendo la reanudación del servicio a las 16:37 del mismo día.

Importancia del Metro en la movilidad de Quito

El Metro de Quito es una de las principales soluciones de movilidad en la capital ecuatoriana, transportando diariamente a miles de usuarios.

Por ello, cualquier interrupción genera impacto en la rutina de la ciudad.

Las autoridades han reiterado que la suspensión fue una decisión preventiva para evitar riesgos, priorizando la seguridad sobre la continuidad del servicio.

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Con información de El Universo