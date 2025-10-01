Urgente!

Kremlin: Moscú analiza con atención todas las declaraciones de Trump

Así lo ha manifestado el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado este miércoles que Moscú sigue atentamente todas las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Por supuesto, analizamos con gran atención todas las declaraciones del presidente Trump«, declaró el vocero durante una rueda de prensa.

El día anterior, el mandatario estadounidense afirmó que recientemente envió «uno o dos submarinos» hacia la costa rusa. «Hace poco, Rusia nos amenazó un poco. Y envié un submarino, un submarino nuclear», manifestó el presidente estadounidense, agregando que ha trasladado «uno o dos submarinos» hacia la costa de Rusia «por precaución».

Además, en otra declaración, Trump describió a Rusia como «un tigre de papel«, argumentando que el país atraviesa problemas económicos y lucha «sin rumbo fijo» en Ucrania. Aseguró que Kiev es capaz de seguir luchando con el respaldo de la Unión Europea y que incluso podría recuperar los territorios en disputa.

