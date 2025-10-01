Industria de IA de China prospera con más de 5.300 empresas

BEIJING, El sector chino de la inteligencia artificial (IA) ha experimentado un sólido crecimiento y el número de empresas superó las 5.300 hasta septiembre, lo que representa el 15 por ciento del total mundial, según la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China.

De acuerdo con los datos, la escalada de la industria superó los 900.000 millones de yuanes (unos 126.700 millones de dólares) en 2024, un incremento interanual del 24 por ciento.

Este sector del país ha establecido una cadena industrial completa que abarca la infraestructura básica, la arquitectura de modelos y las aplicaciones industriales.

El año pasado, los ingresos de estos tres segmentos aumentaron un 54, un 18 y un 13 por ciento interanual, respectivamente, informó la academia.

A su vez, agregó que el hardware inteligente representado por teléfonos, computadoras y vehículos con IA está registrando un rápido crecimiento.

China ha realizado esfuerzos sostenidos para promover la transformación de la economía digital en una economía y una sociedad inteligentes.

Previamente este año, el país publicó un conjunto de directrices sobre la aplicación a fondo de la iniciativa «IA Plus», con el objetivo de fortalecer la infraestructura de apoyo a la IA y acelerar la integración de esta tecnología en todos los ámbitos económicos y sociales.

Confirmado.net – Xinhua