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April 21, 2026

Representante comercial EE.UU. llega a México para reuniones

  • abril 20, 2026
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Jamieson Greer se entrevistará el lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegó el domingo (19.04.2026) a la Ciudad de México para sostener el lunes reuniones con las autoridades del pais, en el marco de las negociaciones para la revisión del tratado de libre comercio entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

El funcionario, encargado de las negociaciones comerciales de Estados Unidos, participará en encuentros previstos para mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard, en un momento clave para la relación económica bilateral.

Las negociaciones para la revisión del T-MEC iniciaron formalmente en marzo de este año, con reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Ambas partes acordaron mantener contactos técnicos de forma regular de cara al inicio de la revisión conjunta con Canadá, previsto para julio.

Se espera que la revisión del T-MEC inicie a mediados de año, lo que coincide con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que organizan los tres países norteamericanos.

Las consultas preparatorias para la revisión se intensificaron a partir de 2025, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Con información de DW

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