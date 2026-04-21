Viajes de pasajeros de aviación civil de China aumentan 12,1% en marzo

BEIJING, El sector de la aviación civil de China gestionó 66,63 millones de viajes de pasajeros en marzo, con un aumento interanual del 12,1 por ciento, según informaron hoy lunes las autoridades pertinentes del país.

Datos publicados por la Administración de Aviación Civil de China mostraron que en el mes pasado, los viajes de pasajeros en rutas nacionales totalizaron 59,51 millones, es decir, un 11,5 por ciento más que un año atrás.

A su vez, los viajes de pasajeros en rutas internacionales crecieron un 17 por ciento interanual, llegando a 7,12 millones, de acuerdo con la misma fuente.

En cuanto al transporte de carga y correo, el sector gestionó en marzo 851.000 toneladas, un 4,2 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

Del total, el transporte de carga y correo en rutas nacionales sumó 458.000 toneladas, con una expansión interanual del 1,3 por ciento, mientras que aquel en rutas internacionales se incrementó un 7,8 por ciento, hasta ubicarse en las 393.000 toneladas.

Con información de Xinhua