Sopladora vuelve al 100 %: Ecuador recupera potencia clave y refuerza su seguridad energética

La central hidroeléctrica Sopladora retomó el 100 % de su capacidad de generación eléctrica, marcando un hito para el sistema energético de Ecuador. Tras superar una compleja falla técnica iniciada en 2023, la recuperación fortalece el suministro nacional y reduce riesgos en la matriz eléctrica.

Sopladora recupera su capacidad total de generación

La central hidroeléctrica Sopladora, con una potencia instalada de 487 megavatios (MW), volvió a operar completamente tras la rehabilitación de su Unidad de Generación 2.

Esta unidad, que aporta 162,3 MW, había operado con restricciones desde 2024 debido a daños en su eje principal.

Con su reincorporación total al Sistema Nacional Interconectado (SNI), la planta alcanza nuevamente su rendimiento máximo.

La falla técnica que afectó la operación

El origen del problema se remonta al 21 de julio de 2023, cuando durante una puesta en marcha se detectaron anomalías como:

Incremento de temperatura

Vibraciones inusuales

Presencia de humo

Las inspecciones posteriores confirmaron daños severos en el eje de la turbina, una pieza de 40 toneladas, debido a fricción metal-metal y alteraciones estructurales.

Solución en dos etapas: de operación limitada a recuperación total

Para enfrentar la contingencia, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) implementó un plan en dos etapas:

Primera fase:

Se aplicó una solución temporal mediante maquinado, lo que permitió operar la unidad al 80 % de su capacidad (130 MW) desde abril de 2024.

Segunda fase:

En coordinación con la empresa fabricante, se diseñó e instaló un nuevo eje, cumpliendo estrictos protocolos técnicos.

Esto permitió la sincronización completa de la unidad y su retorno a 162,3 MW.

Además, se realizaron inspecciones preventivas en las otras unidades y se activaron mecanismos de cobertura con aseguradoras.

Clave en el Complejo Paute Integral

Sopladora forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, junto con:

Mazar (170 MW)

Paute Molino

En conjunto, estas centrales aportan 1.757 MW al sistema eléctrico nacional, siendo fundamentales para el abastecimiento energético del país.

El sistema funciona de manera encadenada: el embalse de Mazar regula el flujo de agua que alimenta a Paute Molino y posteriormente a Sopladora.

Mantenimiento estratégico en Paute Molino

Paralelamente, Celec ejecuta trabajos de mantenimiento mayor en la Unidad de Generación 4 de Paute Molino, tras 20 años de operación continua.

Entre las tareas más complejas destaca el montaje del rotor del generador, una pieza de más de 200 toneladas, considerada clave para optimizar el rendimiento.

Actualmente, se realizan pruebas técnicas para reincorporar 105 MW adicionales al sistema eléctrico nacional.

Recuperación del embalse de Mazar

El embalse de Mazar, esencial para la regulación hidroeléctrica del país, muestra señales de recuperación.

Al 19 de abril, su nivel alcanzó los 2.138,22 metros sobre el nivel del mar, evidenciando una mejora respecto a días anteriores.

Con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos, este embalse es vital para sostener la generación energética en épocas de alta demanda.

Impacto en la seguridad energética del Ecuador

La recuperación total de Sopladora no solo resuelve un problema técnico complejo, sino que refuerza la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Este avance permite:

En un contexto de alta demanda energética, el regreso de esta central marca un punto clave para el país.

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Con información de El Universo