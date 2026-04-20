Elección de vocales del CNE vuelve a frenarse: CPCCS revisará actuación de la comisión ciudadana

El proceso de renovación parcial de dos vocalías del Consejo Nacional Electoral (CNE) vuelve a entrar en pausa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió abrir una revisión a las actuaciones de la comisión ciudadana encargada del concurso, lo que impide avanzar hacia la fase de oposición prevista para el 27 de abril de 2026.

CPCCS frena contratación de notario y examen del concurso

En una sesión extraordinaria realizada el 18 de abril de 2026, el pleno del CPCCS no aprobó la contratación de un notario que debía dar fe del sorteo del equipo de catedráticos responsables de elaborar el banco de preguntas para el examen.

La decisión bloquea el cronograma que contemplaba evaluar a 163 aspirantes a dos vocalías del CNE, un proceso que arrastra retrasos desde 2021.

Irregularidades y revisión del proceso

La controversia surge por la calificación de 19 docentes universitarios como admitidos para integrar el grupo de elaboración del examen, pese a informes técnicos previos que advertían posibles impedimentos legales.

Según estos informes, algunos postulantes no cumplían requisitos para ejercer funciones públicas, lo que abrió dudas sobre la legalidad del proceso.

Debate interno y posibles riesgos legales

Durante la sesión, el consejero David Rosero impulsó la contratación del notario, pero la moción no logró apoyo mayoritario.

Posteriormente, el consejero Carlos Amaya advirtió en un informe sobre una posible “extralimitación de funciones” de la comisión ciudadana, lo que podría generar nulidades en el concurso.

En respuesta, el pleno aprobó solicitar un informe jurídico que evalúe el procedimiento y emita recomendaciones en un plazo de cinco días hábiles.

Un concurso estancado desde 2023

El proceso de selección de vocales del CNE comenzó en 2023, aunque debía concluir en 2021.

Desde entonces, ha enfrentado suspensiones judiciales, sospechas de filtración de exámenes y constantes retrasos.

Mientras tanto, los actuales consejeros del CNE continúan en funciones prorrogadas, en medio de la organización del calendario electoral hacia 2026.

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Con información de El Universo